Prazo para inscrições de instrutores dos cursos Pronatec se encerra no domingo (14/05) (Foto: Secti)

São mais de 50 vagas disponíveis nas cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara e Porangatu

Publicado: 12.05.2023

Estão abertas as inscrições para os Programas Bolsa Formação Pronatec e Qualifica Mais, Emprega Mais. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) está com vagas abertas para contratação de instrutores. Os interessados podem inscrever até o próximo domingo (14/05). O edital com todas as informações do processo seletivo está disponível no site .

São 53 vagas para profissionais com ensino médio completo – técnico no Eixo Tecnológico e Saúde -, e superior em Administração de Empresas; Contabilidade; Agronomia; Farmácia; Engenharias de Produção, Computadores, Mecânica e Elétrica. Os contratados receberão R$ 40 por hora/aula e serão lotados em instituições parceiras.

Pronatec

Todas as vagas exigem experiência, boa comunicação e disponibilidade de horário. A maioria também pede conhecimento de informática avançada. Outros pré-requisitos podem ser solicitados de acordo com as necessidades dos cursos.

Cursos por cidade

Goiânia tem vagas para instrutores dos cursos de Microempreendedor Individual, Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Montador e Reparador de Computadores e Operador de Empilhadeira.

As vagas disponíveis em Aparecida de Goiânia são para instrutores dos cursos de Assistente Administrativo, Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Microempreendedor Individual, Montador e Reparador de Computadores e Operador de Empilhadeira.

Em Anápolis, há vagas para instrutores dos cursos de Auxiliar de Farmácia de Manipulação, Operador de Empilhadeira, Costureiro de Máquina Reta e Overloque e Microempreendedor Individual. Já em Catalão, as oportunidades são para os cursos de Mecânico de Automóveis Leves, Operador de Empilhadeira e Microempreendedor Individual.

Na cidade de Goiás, há vagas para instrutores dos cursos de Agente de Limpeza e Conservação, Assistente Administrativo, Microempreendedor Individual. Em Itumbiara, Mecânico de Automóveis Leves e Operador de Processamento de Grãos e Cereais. Em Porangatu, são quatro vagas para Auxiliar de Agropecuária.

