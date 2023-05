Consumidores devem se cadastrar pela internet no Programa Nota Fiscal Goiana para concorrer a prêmios mensais (Foto: Secretaria da Economia)

Publicado: 12.05.2023

Com a compra dos presentes para o Dia das Mães, os consumidores têm uma boa oportunidade de acumular pontos na Nota Fiscal Goiana ao pedir o CPF na nota. O Programa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, vai sortear prêmios de até R$ 50 mil no próximo dia 25. Quem ainda não é inscrito ainda tem tempo de concorrer, desde que faça a adesão até o próximo domingo (14/05).

São 158 prêmios em dinheiro, sendo o maior deles no valor de R$ 50 mil. Atualmente, o programa tem quase 810 mil inscritos. Para aderir, deve-se entrar no site . Para quem ainda não participa, basta clicar em Cadastre-se e preencher o CPF, nome da mãe e data de nascimento.

“Quando o consumidor passa a fazer parte da campanha, o sistema busca todas as notas fiscais com CPF e atribui a pontuação que será a base para a geração dos bilhetes. A regra é simples: ao somar R$ 100,00 em compras com CPF na nota, o participante garante um bilhete. Nessas datas comemorativas, como o Dia das Mães, o consumidor consegue aproveitar e aumentar o número de bilhetes”, explica o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Nota Fiscal Goiana

O Governo de Goiás sorteia todo mês, por meio da Nota Goiana, total de R$ 200 mil em dinheiro. Esse valor é dividido em 158 prêmios: R$ 50 mil reais para um ganhador; três prêmios de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil; 50 de R$ 1.000, e 100 ganhadores com prêmios de R$ 500. Além disso, o programa ainda concede até 10% de descontos no IPVA e oferece benefícios ao futebol por meio do Time Goiano do Coração.

