Além de suprir as necessidades elétricas do casal de empresários, o empreendimento pode gerar excedentes para serem comercializados

Instalação possui 14 mil m² e é capaz de gerar R$130 mil em energia limpa por mês.

Publicado: 12.05.2023

Fotos: Divulgação

A energia solar é uma das fontes de energia mais limpas e sustentáveis disponíveis atualmente. Com o avanço da tecnologia, ela se tornou cada vez mais acessível e eficiente, proporcionando uma série de benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a economia e sociedade como um todo. Pensando nisso, os empresários Carlos Toledo, Jorge Elias e Henrique Zini, do “Grupo Sol Azul Energia”, especialistas no assunto, vem aumentando seu faturamento com essa técnica.

O mais recente trabalho do grupo a inauguração da “Usina Grupo Villa Hotéis”, do casal Geovani e Maristela Ribeiro, na manhã deste sábado, dia 13 de maio. Um “brunch” para convidados marcará a apresentação da 1ª Usina Solar de grande porte da região de Pirenópolis e entorno. A instalação, localizada próxima à GO-225, na altura do km 80, tem 14 mil m² de área, com uma capacidade de gerar 1000 kWp, o equivalente a uma produção de R$ 130 mil por mês em energia limpa. “Trata-se do maior investimento na geração de energia solar da região, que tem um enorme potencial ainda a ser explorado”, declarou Carlos Toledo.

O parque energético é realização da empresa Sol Azul com sede na cidade de Anápolis-GO, tem a assinatura dos engenheiros Tiago Cardoso, Efton Resende, Marcos Rangel Sousa e foi financiado pela Caixa Econômica Federal e Bradesco. Uma estrutura que produzirá 100% de energia renovável necessária para abastecer todos os empreendimentos pirenopolinos do Grupo Villa Hotéis: Casarão Villa do Império, Villa do Comendador, Dádiva Hotel e Mandala dos Pireneus.

A “avant-première” terá menu assinado por Cunha Buffet, o som comandado pelo DJ Matheus Siqueira e são esperadas diversas autoridades, como: o Governador em Exercício, Secretários e Deputados do Estado de Goiás, além dos Presidentes da Equatorial, ANEEL e administradores locais. “Trata-se se uma excelente oportunidade para os empresários e representantes do poder públicos poderem conhecer em detalhes as vantagens desse tipo de instalação”, completou Toledo.

Serviço:

