Publicado: 13.05.2023

A Receita Estadual recebeu 42 veículos SUV, zero quilômetro, para reforçar o trabalho dos auditores fiscais no combate à sonegação de tributos. A entrega foi feita pela secretária da Economia, Selene Peres Nunes, na quinta-feira (11/5), no Complexo Fazendário. O alvo é substituir mais 60 veículos até o final deste ano, totalizando, só em 2023, 102 veículos novos.

A aquisição reflete o investimento da atual administração na estrutura física da Secretaria da Economia, em inteligência e na renovação dos equipamentos que garantem melhores condições de trabalho ao servidor.

“A atual administração dá todo o apoio ao Fisco no exercício das suas atribuições institucionais. Nós esperamos que eles sejam muito firmes, reduzam a sonegação e combatam a concorrência desleal no Estado. Por isso a entrega das viaturas tem esse objetivo de fortalecer as ações do Fisco”, afirma a secretária Selene Peres Peres Nunes.

O superintendente de Controle e Fiscalização, auditor fiscal Marcelo de Mesquita, explica que o modelo das novas viaturas atende à demanda das equipes de fiscalização.

“Às vezes a fiscalização de trânsito tem que viajar em estradas de terra e visitar propriedades rurais. Então, um veículo como esse, SUV, mais alto, oferece condições de trafegar em vias sem asfalto.

Outro aspecto positivo é o porta-malas fechado, pois o material que levamos para as blitze, como cones e coletes, chegam ao ponto em boas condições, livres de poeira. Tudo isso vai ajudar muito no nosso trabalho”.

Redução de gastos

O investimento foi possível graças à economia gerada nos contratos administrativos e manutenção da frota. “Nós conseguimos mais esse resultado devido o esforço que fizemos nos últimos quatro anos de melhoramos do nosso custeio, fruto de um trabalho ininterrupto, com uma equipe competente. Hoje, nossa frota é de 410 veículos, que atende a solicitação da Receita Estadual de renovação da frota, pois alguns veículos tinham mais de 20 anos”, explica o superintendente de Gestão Integrada, Thalles Paulino da Ávila.

Participaram da solenidade de entrega dos veículos, também, a subsecretária da Receita Estadual, auditora fiscal Renata Lacerda; o gerente de Arrecadação e Fiscalização, auditor fiscal Montaigne Mariano de Brito; o chefe de gabinete Danilo Soares Cardoso; e a comandante do Batalhão Fazendário Militar (BPMFAZ), Major Kamila Fernandes.

