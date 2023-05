Pesquisa da cesta básica realizada pelo Procon Anápolis identificou alta de 109% no preço da banana

Publicado: 13.05.2023

Foto: Victor Augusto

Na pesquisa sobre os itens da cesta básica do mês de maio, realizada pelo Procon Anápolis, os produtos de limpeza e higiene pessoal seguem liderando a variação de preços entre os locais visitados. “Nós temos monitorado de forma mais intensa essa evolução, buscando identificar as causas que têm alterado, de forma substancial, os valores, bem como soluções para que o consumidor consiga fazer suas compras com economia e que os seus direitos sejam respeitados”, disse o diretor do órgão, Wilson Velasco.

Em primeiro lugar no levantamento aparece o sabonete (85g), cujo preço variou de R$ 0,99 e R$ 2,29, oscilando 131%. Em seguida, com 129% de diferença, a depender do estabelecimento em que o produto é vendido, o papel higiênico com quatro unidades apresentou valores entre R$ 4,49 e R$ 10,29. Na terceira posição, com uma variação de 109%, aparece o sabão em pó (800g), com preços de R$ 5,99 até R$ 12,49.

Entre os gêneros alimentícios, o quilo da banana lidera com oscilação de 109%, com preços variando entre R$ 2,39 e R$ 4,99. Já o quilo da batata inglesa variou 67%, entre R$ 2,99 e R$ 4,99. Em terceiro lugar está o tomate (50%), com preços entre R$ 8,99 e R$ 13,49.

A pesquisa calculou que o cidadão que recebe um salário mínimo (R$ 1.320) comprometerá 45,54% do salário para adquirir uma cesta básica individual, com custo estimado de R$ 601,16. O preço médio da cesta básica em abril era de R$ 555. Houve, portanto, aumento de R$ 46,16.

O levantamento comparativo de preços foi realizado nos dias 3 e 4 de maio e avaliou 23 itens, de diferentes marcas, em seis estabelecimentos comerciais do município. Para conferir o relatório completo, acesse https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.