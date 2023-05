Essa é a segunda entrega de ônibus escolares realizada em 2023

Publicado: 16.05.2023

Foto: Seduc

O Governo de Goiás entrega, nesta terça-feira (16/05), 59 novos ônibus escolares a 54 municípios goianos. A solenidade será realizada às 10 horas, no Centro de Convenções de Anápolis.

Os recursos para a aquisição dos ônibus são provenientes de emendas parlamentares da bancada federal goiana. Ao todo, R$ 20 milhões foram destinados para a compra dos veículos, que beneficiarão estudantes das redes estadual e municipais de ensino.

Receberão os novos ônibus os municípios de: Água Fria de Goiás, Água Limpa de Goiás, Aloândia, Aparecida do Rio Doce, Araguapaz, Aruanã, Avelinópolis, Bom Jesus de Goiás, Bonópolis, Campos Belos, Cavalcante, Cezarina, Cristalina, Davinópolis, Edealina, Edeia, Estrela do Norte, Flores de Goiás, Goianésia, Goiás, Hidrolina, Inaciolândia, Ipameri, Itaguari, Itapuranga, Itauçu, Itumbiara, Joviânia, Mara Rosa, Marzagão, Monte Alegre, Mutunópolis, Nazário, Nova América, Nova Aurora, Nova Roma, Orizona, Ouro Verde, Panamá, Piranhas, Planaltina, Porangatu, Quirinópolis, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Luiz do Norte, São Miguel do Passa Quatro, Terezópolis, Trindade, Tuverlândia, Uirapuru, Valparaíso de Goiás e Varjão.

SEGUNDA ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES NESTE ANO

Essa é a segunda entrega de ônibus escolares realizada em 2023. A primeira foi realizada em março, ocasião em que 36 novos veículos foram entregues a prefeitos de 35 municípios goianos.

Cada veículo tem capacidade para transportar até 59 estudantes sentados. Além disso, os veículos são equipados com dispositivo de embarque e desembarque para pessoas com deficiência.

SERVIÇO

Evento: Entrega de novos ônibus escolares para 54 municípios goianos

Data: Dia 16 de maio, às 10 horas

Local: Centro de Convenções de Anápolis (Rodovia Transbrasiliana, 208, Viviam Parque 2ª Etapa – Anápolis/GO – CEP 75001-970)

por Juliana Carnevalli