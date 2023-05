Roberto Naves assinou ordem de serviço de R$ 1,6 milhão para reforma e ampliação da Escola Municipal Moacyr Romeu Costa

Publicado: 16.05.2023

Foto: Bruno Velasco

Mais uma ordem de serviço do Anápolis Investe foi assinada. Desta vez para a reforma e ampliação da Escola Municipal Moacyr Romeu Costa, localizada no Bairro Paraíso. O investimento de mais de R$ 1,6 milhão vai dobrar a capacidade de atendimento da unidade, que ganhará mais acessibilidade, pátio coberto, uma cozinha maior, troca de pisos, cobertura com telha térmica, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), reforma dos banheiros e revitalização dos sistemas elétrico e hidráulico.

“A Prefeitura está trabalhando junto com todos os servidores e diretores das escolas para que possamos ter estruturas cada vez melhores e assim facilitar ainda mais o trabalho dos nossos professores, que já são os melhores do Estado. Dessa forma, quem ganha com isso são os nossos alunos e toda a comunidade escolar”, disse o prefeito Roberto Naves, que visitou a unidade durante o início das obras, nesta segunda-feira, 15.

O secretário municipal de Educação, Alex Martins, apontou os benefícios desse novo investimento. “Nossos estudantes e servidores merecem as melhores estruturas físicas. Por isso estamos trabalhando incessantemente em prol da realização de reformas e também ampliações, para assim aumentarmos o atendimento do número de estudantes e trazer mais conforto para todos”.

“Essa escola aqui da região do Bairro Paraíso existe desde a década de 1970 e é a primeira vez que vai passar por reforma. Este é um ganho muito grande para toda a população”, ressaltou o secretário Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes

Lenilda Salustriana, gestora da unidade, reforça a alegria da comunidade escolar em receber essa reforma. “As obras vieram como um presente para todos nós. Não acreditávamos que isso fosse acontecer, mas graças à gestão do prefeito Roberto Naves, esse sonho está se tornando realidade”.

A Escola Municipal Moacyr Romeu Costa atende, atualmente, cerca de 130 estudantes. Após a reforma e ampliação, esse número subirá para mais de 300. A previsão é que a obra seja entregue em seis meses. No começo da semana passada, Roberto Naves deu ordem de serviço à reforma e ampliação da Escola Municipal Realino José de Oliveira, no Bairro Jandaia.