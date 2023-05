Estande da Emater na 76ª Exposição Agropecuária do Estado (Fotos: Emater)

Estandes da Seapa, Emater, Agrodefesa, Retomada e GPS estarão no mesmo pavilhão, que reúne também outros órgãos estaduais. Evento será realizado de 18 a 28 de maio, no Parque Agropecuário de Goiânia

O Governo de Goiás levará, para 76ª Exposição Agropecuária do Estado, serviços, orientações, empregos, profissionalização e linhas de crédito aos participantes ao local. O mais tradicional evento do agro no Estado, começará nesta quinta-feira (18/05), em Goiânia e seguirá até dia 28. A abertura oficial da exposição ocorrerá na sexta-feira (19/05), às 9h.

Um estande, montado no Pavilhão 9 do Parque de Exposições, no setor Vila Nova, terá a presença de equipes da Secretaria da Retomada, Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), Secretaria de Estado da Cultura (Secult), GoiásFomento e Polícia Civil.

A Secretaria da Retomada, por meio do Goiás Social, vai oferecer diariamente, entre 9h e 17h, cerca de 4 mil encaminhamentos de emprego, com remuneração de até R$ 5 mil, incluindo vagas para pessoas com deficiência.

Cursos

Os interessados devem levar documentos pessoais e comprovante de endereço. Há vagas nas áreas de assistente administrativo, auxiliar de pessoal, engenheiro eletricista, recepcionista, técnico em segurança, entre outras. Serão oferecidas ainda inscrições em cursos de capacitação e qualificação em atividades rurais, ofertados via Colégios Tecnológicos (Cotecs).

A Seapa enviará equipes de atendimento e material informativo sobre os programas estaduais. Quem passar pelo estande poderá conhecer iniciativas como o Programa Estadual de Bioinsumos e o Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. Poderá também tirar dúvidas sobre regularização fundiária, crédito rural e outros temas. No dia 22, às 11h, o gerente de Desenvolvimento Regional e Inovação Agropecuária da Seapa, Petherson Santana, ministrará uma palestra sobre “Crédito rural”. No dia 26, às 9 horas, será a vez do superintendente de Gestão Integrada, Renato de Sousa Faria, falar sobre “Bioinsumos”.

76ª Exposição Agropecuária

O pavilhão do Governo de Goiás terá estrutura para atendimento ao público e uma decoração especial com itens que remetem à vida no campo. A Ceasa fará exposição de produtos comercializados pelos produtores goianos no quarto maior entreposto do gênero no país.

A Emater apresentará resultados de pesquisas sobre produtos e processos agropecuários e manterá plantão técnico para atendimento a produtores. Dois profissionais da Agência ministrarão palestras. No dia 23, às 9h, o engenheiro florestal Léo Lince Almeida, abordará o tema da “Agricultura sustentável”. No dia 24, às 11h, o zootecnista Fernando Coelho falará sobre “Bovinocultura sustentável”.

A Agrodefesa tem um escritório no Parque Agropecuário e seu trabalho começa no acompanhamento da entrada, permanência e saída de animais. Durante o evento, além de verificar certificados de vacinação, possíveis sintomas de doenças e bem-estar geral de bovinos, equídeos e outras espécies, as equipes desenvolverão ações de educação sanitária, divulgando a importância das vacinas, medidas preventivas e riscos de doenças como a gripe aviária.

Os criadores ainda poderão obter informações e emitir documentos relacionados à sanidade animal. Já a Polícia Civil oferecerá registro de ocorrências, exposições, além de orientações da Delegacia de Repressão à Crimes Rurais e da Coordenação de Operações e Recursos Rspeciais (Core/GT3).

Linha de crédito

A GoiásFomento vai divulgar a linha de crédito Produtor Empreendedor, que oferece até R$ 100 mil para serem investidos em aquisição de equipamentos para produção de energia fotovoltaica; construção, instalação e modernização de benfeitorias na propriedade rural; aquisição de estufas, insumos voltados para a produção de mudas, horticultura, agricultura orgânica, apicultura, entre outros.

O prazo de pagamento é de até 48 meses, período de carência de até 12 meses e taxa de juros pré-fixada de 0,5% ao mês. Os técnicos da Agência vão divulgar também linhas de crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que são operacionalizadas pela instituição financeira, com limite de R$ 2 milhões.

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) leva o espaço da ExpoCavalhadas 2023 para a Pecuária de Goiânia. A exposição marca a abertura oficial do Circuito das Cavalhadas 2023 com grandes novidades, sendo o maior da história. Este ano o roteiro contempla 13 municípios goianos com investimento de R$ 3 milhões. O ambiente terá exposição de artesanato e outras atividades, todo o acervo pode ser contemplado até o dia 29.

Fique por dentro

Em sua 76ª edição, a Exposição Agropecuária do Estado de Goiás terá como tema “O agronegócio em harmonia com o meio ambiente”. A feira reunirá cerca de 600 animais de alta genética, que participarão de provas e julgamentos.

No parque, o visitante terá à disposição uma grande variedade de bares, restaurantes, boates e shows de artistas renomados, além de museu agropecuário e atrações para crianças. Em dez dias de atividades, a organização do evento espera receber mais de 500 mil pessoas e movimentar R$ 50 milhões em negócios.

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás