Estão abertas até o dia 10 de junho as inscrições para o Minha Vaga – processo seletivo para reingresso, transferência interna, transferência externa e portadores de diploma nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Goiás (UEG) para o 2º semestre letivo de 2023.

Confira aqui o Edital Minha Vaga 2023/2.

As inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento do formulário disponível em www.minhavaga.ueg.br.

São ofertadas 4.309 vagas em 29 cursos de graduação da UEG.

Poderão se candidatar para reingresso os discentes ingressantes da matriz curricular 2021/1, que não efetuaram suas matrículas por dois períodos letivos.

Poderão se candidatar para transferência interna os discentes que estiverem regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2023/1.

Poderão se candidatar para transferência externa os estudantes de outras instituições de ensino superior que estiverem regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2023/1.

Para concorrer a uma vaga de portador de diploma, o candidato deve comprovar a conclusão em pelo menos um curso de graduação em uma instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou órgão competente.

A relação dos documentos exigidos para inscrição, bem como dos cursos com as referidas vagas, pode ser conferida no edital.

O resultado final do processo seletivo e a convocação para cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada serão publicados no dia 10 de julho, no endereço www.minhavaga.ueg.br.

As provas acontecem em 4 de junho. O resultado final será divulgado em 10 de julho. Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar.

Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Oeferece-se, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

As 450 vagas do processo seletivo são oferecidas para os seguintes cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.

As provas acontecem em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas.

