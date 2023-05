Estande divulga o Circuito das Cavalhadas 2023, que terá encenação em 13 cidades e será o maior da história

Publicado: 19.05.2023

Foto: Secult

A Secretaria de Cultura de Goiás (Secult), lança o Espaço da ExpoCavalhadas 2023 na Pecuária de Goiânia nesta sexta-feira (19), às 9h. A exposição marca a abertura oficial do Circuito das Cavalhadas 2023 com novidades, sendo o maior da história. Este ano, o roteiro contempla 13 municípios com investimento de R$ 3 milhões.

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), com sede no Setor Nova Vila, em Goiânia, foi o local escolhido para receber o evento que terá exposição de artesanato e outras atividades. Um ambiente será todo preparado para contemplação do acervo e fica disponível até dia 29 de maio.

EXPOCAVALHADAS

“Eu não acredito em um estado que não cultive, não se orgulhe e não mostre a sua história para todas as gerações”, afirmou o governador Caiado em solenidade de divulgação do calendário. O chefe do Executivo reforçou empenho em manter vivas as tradições, garantindo a retomada do evento em diversos municípios. “Estamos resgatando cidades que ficaram muito anos sem viver as Cavalhadas”, complementou.

A secretária da Cultura, Yara Nunes, disse que o espaço em Goiânia é importante para que todos possam conhecer essa festividade.

“A pecuária é o lugar que atrai o público não só da capital, mas de várias cidades do interior, e esse espaço é importante para que todos conheçam o que são as Cavalhadas, não somente as cidades que já tem a tradição, mas despertará a curiosidade para que os goianos de Norte a Sul conheçam as nossas tradições”, explicou.

CIRCUITO DAS CAVALHADAS

O Circuito Oficial das Cavalhadas será de maio e outubro, iniciando nas cidades de Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá, Pirenópolis em maio; em Palmeiras de Goiás, Hidrolina, São Francisco de Goiás, Crixás e Luziânia, a festa será em junho; em Santa Terezinha de Goiás em julho.

Pilar de Goiás e Corumbá de Goiás em setembro, e a cidade de Goiás, primeira capital do estado, fecha o circuito no mês de outubro. Além das 13 cidades, Niquelândia e Silvania também receberão investimentos e ações de forma a se preparem para o circuito do ano que vem.

HISTÓRIA DE SÉCULOS

As Cavalhadas são celebrações inspiradas nas heranças culturais de Portugal e da Espanha na Idade Média. Elas começaram a ser representadas no Brasil no século XVI. Em Goiás, o primeiro registro é de 1751, na cidade de Santa Luzia (hoje Luziânia).

A festa une religiosidade e fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do estado, mobilizando os moradores locais e visitantes. O cenário das Cavalhadas consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica (século IX a século XV).

São dois exércitos com 12 cavaleiros cada que, durante três dias se apresentam, encenando a luta, ricamente ornada e com belíssimas coreografias. Junto a esta manifestação, encontra-se a presença dos Mascarados, personagens que saem às ruas, a cavalo ou a pé, fazendo algazarras.

INTERIORIZAÇÃO DA CULTURA

O apoio às Cavalhadas é parte de uma política de interiorização da cultura promovida pelo Governo de Goiás, por meio da Secult. As apresentações receberam, de 2019 a 2022, R$ 4,4 milhões em recursos do Estado para montagem de cenário, compra de vestimentas e divulgação, entre outras despesas.

Este ano, a administração também bancou a obra de readequação do Cavalhódromo de Pirenópolis, no valor de R$ 78 mil.

CALENDÁRIO – CIRCUITO DAS CAVALHADAS 2023

Santa Cruz de Goiás – 27 a 28 de maio

• Posse – 27 a 28 de maio

• Jaraguá – 27 a 29 de maio

• Pirenópolis – 28 a 30 de maio

• Luziânia – 03 de junho

• Palmeiras de Goiás – 09 a 11 de junho

• Hidrolina – 09 a 11 de junho

• São Francisco de Goiás – 17 e 18 de junho

• Crixás – 24 e 25 de junho

• Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina) – 15 e 16 de julho

• Pilar de Goiás – 09 e 10 de setembro

• Corumbá de Goiás – 07 a 09 de setembro

• Cidade de Goiás – 14 e 15 de outubro

Serviço

Lançamento da ExpoCavalhadas 2023

Quando: Sexta-feira (19/05), a partir das 9h

Onde: Pecuária de Goiânia – R. 250, 221 – St. Nova Vila, Goiânia – GO

