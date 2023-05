Ação se antecipa à baixa de temperaturas esperada para próximas semanas e vai distribuir 70 mil cobertores em todo Estado (Fotos: Aline Cabral/ Lucas Diener)

Primeira-dama comandou início da distribuição dos benefícios a comunidades carentes e pessoas em situação de rua, em Goiânia na noite da última quinta-feira (18/05), na Ocupação Paulo Freire, Setor Solar Ville, região Oeste da capital

Publicado: 20.05.2023

A Campanha Aquecendo Vidas começou na noite da última quinta-feira (18/05). A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS) entregou cobertores a comunidades carentes e a pessoas em situação de rua que vivem em Goiânia e região Metropolitana.

Em antecipação aos dias mais frios do ano que estão por vir, a ação, comandada pela presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado, tem o objetivo de garantir noites mais quentes a pessoas em vulnerabilidade social. A campanha vai distribuir, neste ano, 70 mil cobertores em todos os 246 municípios do Estado, via Goiás Social. Nesta quinta-feira, a primeira-dama comandou o início das entregas na Ocupação Paulo Freire, no Setor Solar Ville, região Oeste da capital.

“Eu costumo dizer que a Campanha Aquecendo Vidas não é apenas a doação dos cobertores, é mais que isso: é chegar a quem mais precisa da mão estendida do Estado, levando um pouco de alento, especialmente com a chegada da temporada de frio a Goiás”, destaca a Gracinha Caiado, responsável pela iniciativa.

Aquecendo Vidas

Beneficiada pela primeira distribuição de cobertores em Goiânia, Gildelane Cassiano Rodrigues da Silva, de 32 anos, contou que ações como essa fazem toda diferença, sobretudo durante este período do ano.

“Aqui faz muito frio à noite. Por isso, receber esse cobertor faz muita diferença. Agora eu sei que meus filhos estarão aquecidos”, desabafou.

Cobertores

Realizada todos os anos, a campanha já adquiriu, desde 2019, mais de 200 mil cobertores, além dos 70 mil que serão doados este ano. As mais de 270 mil peças são fruto de um investimento de R$ 9,5 milhões por parte do Governo do Estado.

“No que depender de mim e do governador, nenhuma família goiana ficará desamparada. Nesses pouco mais de quatro anos de governo, garantimos direitos que antigamente nem eram lembrados. Ajudar quem mais precisa é um compromisso pessoal que eu e Ronaldo temos”, enfatiza Gracinha.

Arrecadação

Além da distribuição dos cobertores, a OVG e o GPS também arrecadam agasalhos novos e usados, em bom estado de conservação, doados em parceria com empresas e instituições. Os donativos são selecionados, higienizados e destinados a entidades sociais, famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua e refugiados.

Neste ano, as doações podem ser entregues até o dia 25 de maio em diversos pontos instalados em Goiânia. As pessoas interessadas em ajudar podem acessar os endereços dos pontos de coleta no site ou entregar as doações diretamente na sede da Organização, na Avenida T-14, no Setor Bueno.

Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) – Governo de Goiás