Obra faz parte do Anápolis Investe e será ocupada por secretarias municipais, além de Biblioteca Digital

Publicado: 20.05.2023

Foto: PMA

Já com cerca de metade da sua estrutura concluída, o novo Centro Administrativo, uma das obras do Anápolis Investe, recebeu nesta sexta-feira, 19, a visita do prefeito Roberto Naves, que fez questão de conferir os detalhes de cada um dos pavimentos. Na ocasião, ele anunciou que além de levar algumas secretarias para a nova edificação, a parte térrea do local será ocupada pela Biblioteca Digital. “De agora em diante, aquilo que um dia foi um problema e que possa ter sido um local de vergonha para a cidade de Anápolis, passa a ser um grande orgulho”.

O chefe do executivo ressaltou ainda que essa obra trará economia aos cofres públicos e mais modernidade para o município. “Estamos muito felizes por estar trazendo soluções para um antigo problema da nossa cidade que está se tornando solução, para que a Prefeitura possa deixar de pagar alugueis, para que possamos dar melhores condições de trabalho para os nossos servidores, e é isso que nós queremos, que Anápolis continue crescendo. Um trabalho sério de quem respeita o dinheiro público e que vai continuar trabalhando até o último dia de mandato para que possamos entregar tudo que foi prometido.”

O secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes, comentou que “essa foi uma obra parada há muitos anos e o compromisso do nosso prefeito tem sido não somente assinar as ordens de serviço, mas acompanhar e fazer vistorias nas obras que estão em andamento. Aqui estamos em fase avançada e a previsão de entrega está prevista para março de 2024, trazendo principalmente economicidade para nossa cidade”.