Publicado: 20.05.2023

Foto: PC Goiás

A Polícia Civil de Goias, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DERFRVA) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (19), a Operação Seque$ter 50.5, visando à repressão da receptação de componentes veiculares ilícitos oriundos do estado de São Paulo.

Foram cumpridos seis mandados de prisão temporária, nove mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e seis mandados de busca em endereços comerciais. Além disso, foram sequestrados R$ 50,5 milhões, distribuídos em de 64 imóveis avaliados em R$ 22,5 milhões e ainda sequestro bancário de R$ 28 milhões.

OPERAÇÃO SEQUE$TER

A investigação apura organização criminosa que promove receptação de componentes veiculares produto de crime, do estado de São Paulo. Com os valores auferidos, a organização realizava a lavagem de capitais em Goiás.

Segundo a delegada Rafaela Azzi, o grupo investigado possui dois núcleos. Um em São Paulo, que determina a remessa das peças; e outro em Goiás, que insere o produto no mercado da Vila Canaã, tradicional ponto de venda de peças veiculares situado em Goiânia.

Os mandados judiciais de São Paulo foram cumpridos pela PCSP, em ação coordenada pela DERFRVA/PCGO. As buscas nos endereços comerciais contaram com a participação da Polícia Técnico Científica e do GT3.

Editado por Kattia Barreto via Polícia Civil – Governo de Goiás