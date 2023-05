Barracas montadas ao longo da GO-060 durante a Festa do Divino Pai Eterno, entre Goiânia e Trindade (Fotos: Silvano Vital)

Verificação dos contemplados será realizada nesta segunda-feira (22/05), às 8h, no auditório da Goinfra, em Goiânia. Ao todo, 694 comerciantes se candidataram

Publicado: 21.05.2023

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) sorteia, para Rodovia dos Romeiros (GO-060), 166 pontos comerciais temporários que serão instalados durante a Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Os 694 comerciantes que tiveram as inscrições confirmadas devem acompanhar a verificação dos contemplados presencialmente no auditório da Goinfra, no Conjunto Caiçara, em Goiânia, a partir das 8h da manhã desta segunda-feira (22/05).

Rodovia dos Romeiros

Para transparência e organização do processo de sorteio, a Goinfra elencou as vagas disponíveis em seis áreas distintas, que serão sorteadas separadamente. Desse modo, cada participante deverá comparecer presencialmente com documento de identificação válido à sede da Agência no momento em que os pontos comerciais da área de seu interesse serão escolhidos.

Os sorteados devem emitir a taxa de ocupação da faixa de domínio da GO-060 entre os dias 23 e 31 de maio. O documento – no valor de R$ 44,25 – deve ser pago até o dia 31 de maio. Os detalhes podem ser acessados no site https://sci.goinfra.go.gov.br/inscricao ou pelo telefone (62) 3265-4309.

Barracas padronizadas e itens comercializáveis

A montagem das barracas estará liberada a partir do dia 13 de junho. As estruturas devem seguir padrão de cor branca e tamanho de 4×4 metros e são de responsabilidade exclusiva dos comerciantes. Sorteados também se responsabilizam pela inspeção do Corpo de Bombeiros e fornecimento de água e energia elétrica no local.

Com a liberação, os comerciantes podem comercializar gêneros alimentícios, bebidas não-alcóolicas, artigos de beleza, roupas, acessórios ou brinquedos.

