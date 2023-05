Palestra foi ministrada pela respectiva comissão da OAB Anápolis

Publicado: 23.04.2023

A comissão de Direito do Consumidor esteve no dia 22 de maio de 2023, representada por seu presidente Dr. Pedro Henrique Fonseca Bernardes ministrando palestra aos militares da base aérea de Anápolis sobre os Direitos do Consumidor relacionados a fraudes bancárias. Participaram também do evento o Dr. Luiz Carlos da Cruz Souza Filho, delegado do grupo especial de investigação criminal e Ronyere Beltrão Gerente Geral do Banco do Brasil.

Segundo o presidente da comissão temática, o evento tem o intuito de aproximar a ordem da população, fazendo com que o cidadão saiba exercer seu direito e em especial fazer com que esses direitos sejam respeitados pelos fornecedores. “Nós da OAB Anápolis temos uma frente nas comissões voltada para a sociedade, num esforço para democratizar os conhecimentos legais que todo cidadão deve ter”, declarou Pedro.