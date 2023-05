Polo da UFG oferece três cursos de pós em Anápolis, a partir do 2 semestre

Publicado: 26.05.2023

Graças à parceria entre o deputado estadual Antônio Gomide e o ex-reitor Edward Madureira, Anápolis deve receber ainda no próximo semestre três cursos de pós-graduação oferecidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O polo será instalado no Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (CEItec), no Jundiaí, será voltado para capacitação dos profissionais locais.

Segundo Edward Madureira, os cursos estão voltados para a necessidades de formação de de mão-de-obra especializada para as indústrias de Anápolis. Neste sentido os cursos a serem implementados são voltados para tecnologia, utilizando-se o espaço da prefeitura cedido em parceria. São eles: Tecnologias Analíticas e Processos Aplicados à Indústria, Cidades Inteligentes e Economia Circular e Segurança em Redes e Sistemas.

Edward Madureira salienta que a medida faz parte de um projeto de expansão da universidade pelo Estado, principalmente em regiões consideradas importantes, como Anápolis e o Norte goiano. A intenção é que esse seja o primeiro passo para que a instituição se instale em Anápolis.

“Essas especializações estão de acordo com a vocação do município. Para isso, vamos usar o espaço da CeiTec, mas são cursos oferecidos pela UFG para áreas ligadas diretamente à tecnologia e negócios. Em um futuro próximo há ainda a possibilidade de cursos de mestrado”, aponta.

Madureira destaca o empenho do deputado Antônio Gomide pela instalação dos cursos, enfatizando o seu compromisso com o desenvolvimento de Anápolis. “Gomide mostra a responsabilidade de quem governou bem Anápolis e se empenha pelo seu futuro”, frisa.

A pró-reitoria de pós-graduação da UFG aponta que ainda há o que ser finalizado, sobretudo em relação ao convênio com a prefeitura de Anápolis. Mas a possibilidade é que os cursos sejam implementados ainda no segundo semestre de 2023.