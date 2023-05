A abertura dos Jogos Paralímpicos de Goiás foi nesta sexta-feira (26/05) no Centro de Excelência do Esporte em Goiânia

Publicado: 27.05.2023

Fotos: Seel

Goiânia recebe os Jogos Paralímpicos de Goiás, neste fim de semana. A competição inédita é a primeira edição promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O evento reúne 500 participantes de 40 municípios goianos, em sete modalidades esportivas. A abertura do evento foi nesta sexta-feira (26/05), às 19 horas, no Centro de Excelência do Esporte.

Além do Centro de Referência Paralímpico, que vai receber as disputas da natação, judô, tênis de mesa, parabadminton e bocha, também serão locais de competição a Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás, com o atletismo, e o Colégio Lyceu de Goiânia, com a realização do Goallball.

Titular da Seel, Henderson Rodrigues, destaca que essa primeira edição dos jogos é uma oportunidade para atletas de várias modalidades do paradesporto no Estado. Ele diz que o suporte do Governo de Goiás tem sido fundamental para fortalecer essa atividade e revelar paradesportistas de alto nível.

“Além da oportunidade de participar de uma competição estadual, os jogos são também um momento de mostrar o que temos de melhor. Muitos dos atletas que estarão disputando nesse final de semana são medalhistas em suas categorias”, destacou o secretário.

JOGOS PARALÍMPICOS

O Governo de Goiás vai oferecer toda a estrutura física para as competições, além da logística de alimentação e hospedagem para atletas, comissões técnicas, staffs e arbitragem. Os Jogos Paralímpicos de Goiás terão disputas nas categorias Escolar e Universitária, e vão servir como seletiva para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares e Universitárias, que serão realizadas no segundo semestre.

Goiás vem ganhando destaque no paradesporto nos últimos anos. Nas edições das Paralimpíadas Escolares de 2019 e 2021, por exemplo, o estado terminou com a quarta melhor campanha geral. Em todos esses eventos, a delegação contou com o apoio logístico de transporte do governo estadual, que ofereceu ônibus para as viagens, além do material esportivo para a competição.

