“De graça e escriturada”, comemora governador Ronaldo Caiado durante vistoria a 30 unidades habitacionais a custo zero que estão sendo construídas em Alto Paraíso de Goiás (Fotos: Secom)

Com investimentos de R$ 3,6 milhões, estão sendo construídas 30 unidades habitacionais no município, que integram o programa Pra Ter Onde Morar – Construção da Agehab

Publicado: 27.05.2023

O governador Ronaldo Caiado vistoriou nesta quinta-feira (25/05), as obras das unidades habitacionais a custo zero que estão sendo construídas em Alto Paraíso de Goiás. As moradias são referentes à segunda etapa do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, da Agência Goiana de Habitação (Agehab). Com investimentos de R$ 3,6 milhões estão sendo construídas 30 casas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Queremos entregar o mais rápido possível uma casa de qualidade para os novos moradores. De graça e escriturada”, celebrou o governador.

As casas são construídas em parceria com as prefeituras que entram com o terreno e infraestrutura. O Governo de Goiás investe cerca de R$ 127 mil em cada residência por meio de recursos do Fundo de Proteção Social (Protege), coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Custo zero

Com cerca de 42 m², cada imóvel possui sala de estar/jantar, cozinha, circulação, dois quartos, sendo um de casal, um banheiro, área de serviço coberta e quintal. No município, as casas já estão com a parte de alvenaria concluída, finalizando a parte de reboco e cobertura e algumas unidades já em início de processo de pintura.

“Estamos acompanhando as obras, é uma casa digna que vai dar mais conforto e segurança para as pessoas”, ressaltou o governador.

Em agenda pelo Nordeste goiano, durante a visita, , Caiado esteve acompanhado do prefeito de Alto Paraíso, Marcus Rinco; da prefeita de São João D’Aliança, Débora Domingues; e do prefeito de Cavalcante, Vilmar Kalunga.

Critérios

Para participar do processo seletivo das casas a custo zero é necessário que as famílias sejam inscritas no CadÚnico, morem há pelo menos três anos no município, possuam renda familiar de até um salário mínimo e não terem sido antes beneficiadas em outros programas de moradia do Governo de Goiás. As inscrições são feitas pelo site da Agehab que realizará a análise da documentação das famílias. Quem for habilitado estará apto para participar do processo seletivo que ocorrerá por meio de sorteio.

Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) – Governo de Goiás