Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá e Pirenópolis abrem o circuito das Cavalhadas 2023 neste fim de semana.

Publicado: 27.05.2023

Foto: Secult

Quatro cidades abrem, neste fim de semana, o Circuito de Cavalhadas 2023 do Governo de Goiás. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) em parceria com o Goiás Social. O objetivo é fortalecer as tradições goianas, divulgar as manifestações culturais do interior e promover o turismo e a economia dos municípios participantes.

A tradicional festividade passará por Santa Cruz de Goiás, Posse, Jaraguá e Pirenópolis, cada uma com sua peculiaridade. Os eventos têm entrada gratuita.

FESTIVIDADES

Santa Cruz dá início à programação com festejos neste sábado e domingo (27 e 28/05), no Centro Cultural Tio Negrinho. Documentos históricos apontam que o município realizou suas primeiras Cavalhadas em 1816 e tem mais de 200 anos de tradição em Goiás.

Em Posse, também nos dias 27 e 28, as Cavalhadas integram a Festa do Divino Espírito Santo, que completa 102 anos. Diferentemente dos outros municípios goianos, em Posse, as Cavalhadas são realizadas à noite. Elas começam com o rapto da rainha cristã pelo rei mouro, que será combatido e vencido pelo rei cristão, simbolizando a vitória do cristianismo sobre o paganismo.

Já em Jaraguá, a festa ocorre entre os dias 27 e 29 de maio, no Clube das Cavalhadas José Natal da Silveira; e em Pirenópolis, nos dias 28, 29 e 30, no Campo das Cavalhadas, na Avenida Benjamim Constant.

MUNICÍPIOS

Em 2023, o Circuito das Cavalhadas reúne 13 municípios: Santa Cruz de Goiás, Jaraguá, Pirenópolis, Posse, Luziânia, Palmeiras de Goiás, Hidrolina, São Francisco de Goiás e Crixás. Além de Santa Terezinha de Goiás (Cedrolina), Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás e Cidade de Goiás. Niquelândia e Silvânia também receberão investimentos e ações de forma a se preparem para o circuito do ano que vem.

Este ano foram transferidos R$ 3 milhões de recursos estaduais para estas cidades para contribuir com a realização das festas. A verba foi utilizada na aquisição de indumentária para os cavaleiros, acessórios dos festejos, entre outros custeios.

LUTAS ENTRE MOUROS E CRISTÃOS

O cenário das Cavalhadas consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica ocorridas entre os séculos IX e XV. Dois exércitos, com 12 cavaleiros de cada lado, encenam uma luta coreografada e repleta de ornamentos. Na festa, também há a presença dos Mascarados, que são personagens que representam o povo e saem às ruas, a pé ou a cavalo, promovendo algazarras. As batalhas duram de dois a três dias e, ao final, os cristãos vencem os mouros, que se convertem ao cristianismo.

Cavalhadas é a representação das batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica. (Foto: Secult)

PROGRAMAÇÃO

Cavalhadas de Santa Cruz de Goiás

Data: 27 a 28/05

Local: Centro Cultural Tio Negrinho, Centro, Santa Cruz de Goiás (GO)

Horário: 15 horas

Cavalhadas de Posse

27/05: Carreata Mascarados – Percorrerá toda a cidade

27/05: Drama após a Missa – Praça Mãe Loló

28/05: Corrida Cavalhada, 15 horas – Parque Agropecuário Tranquilino Brasil, Posse (GO)

Cavalhadas de Jaraguá

27/05: Entrada da Rainha, 15 horas – Saindo da Av. JK até a Igreja do Rosário

28/05: Cavalhadas, 14 horas

29/05: Cavalhadas, 14 horas

Local: Clube das Cavalhadas José Natal da Silveira, Jaraguá (GO)

Cavalhadas de Pirenópolis

Data: 28, 29 e 30/05

Horário: 13 horas

Local: Campo das Cavalhadas – Av. Benjamim Constant, Pirenópolis (GO)

Editado por Petras Souza via Secretaria de Estado da Cultura – Governo de Goiás