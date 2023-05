Para participar, basta realizar o cadastro no site da NFG e pedir o CPF na nota fiscal. O programa também concede até 10% de desconto no IPVA e oferece benefícios ao futebol por meio do Time Goiano do Coração

Publicado: 27.05.2023

Moradores da Região Metropolitana de Goiânia levaram os maiores prêmios do sorteio de maio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), realizado na manhã desta quinta-feira (25/05) na sede da Secretaria da Economia, na capital. Jamim Rivadavel dos Santos Melo, de Goiânia, ganhou R$ 50 mil, o maior valor do sorteio nº 76. Ao todo, foram distribuídos R$ 200 mil em 158 premiações oferecidas pelo Governo de Goiás. O resultado completo pode ser acessado no site da NFG.

Dos três prêmios de R$ 10 mil, dois também foram para moradores da capital: Leticia Ribeiro da Silva e Kenedy Augusto Batista Pereira. Gisele Garbin dos Santos, de Nerópolis, completou a lista de vencedores da premiação de R$ 10 mil.

Sidinei Lima de Oliveira (Goiânia), Anizio Franca do Rego (Aparecida de Goiânia), Lucas Carvalho de Oliveira (Goiânia) e Claudia Rejane Siqueira da Costa (Catalão) também se cadastraram no programa, pediram CPF na nota e receberam, cada, R$ 5 mil. Foram sorteados ainda 50 prêmios de R$ 1.000 e 100 de R$ 500.

Nota Fiscal Goiana

Os vencedores têm 90 dias, a partir da publicação do resultado no Diário Oficial do Estado de Goiás, para requerer o prêmio.

“Para solicitar o resgate, é só entrar no site da NFG, fazer o login, clicar em resgatar e informar os dados bancários”, explica o coordenador do programa, Leonardo Vieira de Paula. Ao todo, foram gerados mais de 2,9 milhões de bilhetes para o sorteio de maio.

Com a Nota Fiscal Goiana, o Governo de Goiás objetiva conscientizar o cidadão da importância da exigência do documento fiscal nas compras. Com mais de 811 mil inscritos, o programa realiza sorteios mensais, sempre na última quinta-feira do mês.

Para participar, basta realizar o cadastro no site da NFG e pedir o CPF na nota fiscal. O programa também concede até 10% de desconto no IPVA e oferece benefícios ao futebol por meio do Time Goiano do Coração.

