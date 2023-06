Pequi sem espinhos, desenvolvido pela Emater e Embrapa, é um dos destaques de festival gastronômico neste fim de semana, em Goiânia

Publicado: 02.06;2023

Foto: Emater

De 2 a 4 de junho, a Emater vai expor o pequi sem espinhos no Festival Gastronômico I Love Pequi. Para celebrar o fruto característico do Cerrado e um dos símbolos de Goiás, o evento contará com 20 estandes. Serão diversas opções de pratos com pequi, incluindo sanduíches, risotos, carreteiros, sorvetes, brigadeiros, bolos, pastéis, yakisobas e outras combinações criativas.

No estande da Emater, pesquisadores e extensionistas da agroindústria da Agência vão expor mudas, frutos e conservas de diversas variedades do pequi, incluindo o sem espinhos. A novidade foi lançada no ano passado, após trabalho de pesquisa de mais de 20 anos, entre a Emater e a unidade Cerrados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Cerrados).

PEQUI SEM ESPINHOS

Na oportunidade, os visitantes do estande da Emater poderão saber mais do trabalho de pesquisa sobre o pequi, entender as diferenças entre o fruto com e sem espinhos, tirar dúvidas sobre o acesso às mudas, além de acompanhar a demonstração do processo de enxertia, que permitiu o desenvolvimento das variedades selecionadas que foram lançadas no ano passado.

“A participação da Agência no festival representa a importância do trabalho de desenvolvimento dessas variedades de pequi, em especial, as sem espinhos. O fruto é parte da nossa cultura e o trabalho do Governo de Goiás para preservar e melhorar o pequi é tão bem visto que fomos convidados a participar desse festival, que também ajuda a enaltecer o símbolo do nosso Cerrado”, explica o presidente da Emater, Rafael Gouveia.

Com entrada gratuita, o festival gastronômico será no estacionamento do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, de 2 a 4 de junho, das 17 às 23h. Além da variedade gastronômica, o festival oferecerá atrações para toda a família, como espaço kids e shows ao vivo.

Editado por Kattia Barreto via Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – Governo de Goiás