São ofertadas 85 vagas destinadas aos professores de Educação Física da rede pública estadual de ensino. Inscrições vão até o dia 26 de junho

Publicado: 02.06.2023

Foto: Seduc

A Secretaria da Educação de Goiás (Seduc/GO) abre as inscrições para o segundo processo seletivo de 2023 do Projeto Desporto Educa. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de junho.

Para o segundo semestre, a Seduc abriu 85 vagas destinadas aos professores de Educação Física da rede pública estadual de Educação, que queiram desenvolver projetos de modalidades desportivas e paradesportivas nas unidades escolares de tempo regular e socioeducativas.

DESPORTO EDUCA

Os inscritos devem elaborar o projeto para a sua escola, com vistas ao interesse dos estudantes, e enviar para a Coordenação Regional de Educação (CRE) à qual é jurisdicionado. Após o envio, a CRE encaminhará para a Secretaria da Educação, que fará a análise das propostas.

É requisito fundamental que o professor interessado tenha disponibilidade de horário no período oposto ao das aulas regulares e expertise na modalidade desportiva proposta no projeto, atendendo aos critérios previstos no Edital.

SELEÇÃO DE PROJETOS DESPORTIVOS

O processo de seleção do Projeto Desporto tem como objetivo estimular práticas esportivas que ampliem o universo de vivências dos estudantes, contribuindo para a diminuição da evasão escolar e de situações de vulnerabilidade social.

Além disso, de acordo com a Superintendência de Desporto Educacional e Arte Educação da Seduc/GO, as práticas dos projetos de desporto nas unidades escolares, impulsionam a participação e elevam os níveis de competitividade nos Jogos Estudantis do Estado de Goiás (JEEG’s), Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) e outros eventos esportivos.

Neste segundo processo, os projetos aprovados começam a ser executados em agosto de 2023. É importante ressaltar que os aprovados na seleção que têm boas propostas e execuções, continuam nos anos seguintes sem interrupção.

Clique aqui para acessar o Edital

Documentos

Modelo de projeto

Parecer do Conselho Escolar

Modelo de cronograma

Quadro de horários

Recurso

Termo de Compromisso

Declaração da CRE

Termo de parceria e Cooperação

