Publicado: 03.06.2023

Fotos: Divulgação

Em 2023, o Projeto geral da Escola Maria Montessori APAE – Anápolis tem como título Apae Sustentável, que propõe estratégias e ações que oportunizam o conhecimento sobre preservação do Meio Ambiente e do uso consciente dos recursos naturais. No dia 05/06 (segunda-feira) em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, acontece uma das ações previstas no Projeto, a pintura com estudantes e professores de frases e desenhos em tampas das bocas de lobo, nos arredores da escola e no Parque JK, às 8 h e 14 h.