Dia Mundial do Meio Ambiente: universalização do saneamento e segurança hídrica têm sido assuntos amplamente debatidos no Brasil e no mundo

Publicado: 04.05.2023

Na segunda-feira (5/6), Dia Mundial do Meio Ambiente, a Saneago e o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil promovem, a partir das 13 horas, o evento “Desafios e oportunidades para o setor empresarial e outros segmentos no ODS 6 em Goiás”, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O objetivo do evento é fomentar o avanço do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de número 6 – Água Potável e Saneamento – e da Agenda 2030 nas políticas públicas de saneamento dos estados brasileiros.

Pacto Global

Além de representantes do Pacto Global da ONU no Brasil e da Saneago, também participam autoridades da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad); ONGs; e empresas privadas.

A abertura será realizada pelo gerente Sênior de Meio Ambiente do Pacto Global da ONU no Brasil, Alexandre Rose, e pelo presidente da Saneago, Ricardo Soavinski. A programação também envolve duas palestras principais, com membros da The Nature Conservancy Brasil e da ANA; além de palestra com o gerente da Plataforma de Ação pela Água e Oceano, do Pacto Global da ONU no Brasil, Rubens Filho.

Ao longo do dia, haverá dois painéis: “Caminhos do setor empresarial para o acesso à água e saneamento em Goiás” e “Água no contexto da adaptação climática: riscos econômicos e sociais para Goiás”. O primeiro painel traz uma visão macro sobre os desafios para universalizar os serviços de água potável e tratamento de esgoto até 2033, prazo estabelecido pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) e sublinhado pelo Movimento + Água, do Pacto Global da ONU no Brasil.

O segundo aborda o gerenciamento dos recursos hídricos em Goiás a partir de projetos realizados pelo setor empresarial para aumentar a eficiência do uso da água, diminuir a captação de água das bacias hidrográficas, bem como promover projetos e iniciativas de conservação e proteção das bacias.

A universalização do saneamento e a segurança hídrica têm sido assuntos amplamente debatidos no Brasil e no mundo. Cumprindo com o objetivo de buscar, cada vez mais, práticas sustentáveis, a Saneago se comprometeu a alcançar três das metas do Movimento + Água: universalização do saneamento até 2033, com 99% de pessoas com acesso à água potável e 90% de esgoto coletado e tratado; e conservação e reflorestamento de 50% das áreas críticas, que auxiliam na produção natural de água.

