Publicado: 07.06.2023

Foto: Pedro Rafael

A Igreja Católica celebra no próximo dia 08 de junho a Solenidade de Corpus Christi e em Anápolis, tradicionalmente as paróquias se reúnem para celebrar em um momento único, na Praça Bom Jesus. São esperadas 10 mil pessoas para a celebração campal, com início às 17h. A Santa Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom João Wilk, juntamente com Dom Dilmo Franco e os sacerdotes de Anápolis.

A concentração das procissões começará às 15h e o padre Anevair José da Silva, reitor do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria recepcionará a chegada das paróquias ao lado da irmã Cássia Evangelista Gonçalves, das Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia. Os horários de saída das procissões ficam a cargo de cada paróquia, levando em conta a distância que irão percorrer.

Os preparativos para festa estão sendo realizados desde o mês de março e a Diocese trabalha juntamente à Prefeitura Municipal de Anápolis para a devida organização da infraestrutura necessária para a promoção do evento.

Ao todo 28 paróquias da Diocese de Anápolis estarão presentes na celebração do Corpo de Cristo que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia, o sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. A Santa Missa será transmitida pela página da Diocese no Youtube (se inscreva aqui).

A Diocese de Anápolis convida todos os fiéis para juntos celebrarem a fé na Eucaristia, tanto nas procissões quanto na celebração eucarística, ressaltando a importância deste ato público da fé católica. A procissão pelas vias públicas atende a uma recomendação do Código de Direito Canônico (cân. 944) que determina ao Bispo diocesano que a providencie “para testemunhar publicamente a veneração para com a santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo.”

Tradição

A celebração teve origem em 1243, em Liège, na Bélgica, no século XIII, quando a freira Juliana de Cornion teria tido visões de Cristo demonstrando-lhe desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque. Em 1264, o Papa Urbano IV, através da Bula Papal “Trasnsiturus de hoc mundo”, estendeu a festa para toda a Igreja, pedindo a Santo Tomás de Aquino que preparasse as leituras e textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante a celebração.

O decreto de Urbano IV teve pouca repercussão, porque o Papa morreu em seguida, mas se propagou por algumas dioceses, como na diocese de Colônia na Alemanha, onde Corpus Christi é celebrada desde antes de 1270. A procissão difundiu-se na Alemanha, depois na França e na Itália. Em Roma é encontrada desde 1350.

Em Anápolis a festa do Corpus Christi é celebrada com a solene Missa há mais 40 anos, primeiramente ocorria na histórica Praça Sant´Ana e depois foi transferida para Praça Bom Jesus, em frente à Catedral Diocesana onde chegam de todas as paróquias os fiéis que saem em procissão, adorando o Santíssimo Sacramento, com orações e cânticos. No percurso das procissões são preparados altares, onde são realizadas meditações sobre temas específicos, relacionados com a Eucaristia.

SERVIÇO

Solenidade de Corpus Christi

Data: 08/06/2023 (Quinta-feira)

Horário: Concentração de fiéis a partir das 15h / Santa Missa 17h

Local: Praça Bom Jesus – R. Eng. Portela – St. Central, Anápolis – GO

Informações: (62) 3329.3400 – SECOM

Fonte: Diocese de Anápolis