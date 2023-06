O curso é ofertado duas vezes por mês, gratuitamente, com certificado ao participante

Publicado: 08.06.2023

Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, promove nos dias 13 e 29 de junho o curso de boas práticas na manipulação de alimentos, voltado para as pessoas que trabalham no setor de alimentação ou pretendem iniciar um negócio. A capacitação, que acontece duas vezes por mês, é gratuita e conta com certificado de conclusão. A carga horária é de quatro horas e as inscrições são feitas na sede da Vigilância Sanitária.

O curso atende à legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Ministério da Saúde, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação e determina a capacitação de profissionais que atuam no segmento.

“Além da exigência legal, o curso auxilia na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos e também contribui para garantir a segurança dos alimentos produzidos”, diz o diretor de Vigilância Sanitária, Gúbio Dias, lembrando que aqueles que já participaram podem fazer o curso novamente, “já que o material está em constante atualização”.

A capacitação aborda temas como cuidados que os estabelecimentos devem ter com os produtos como conservação e armazenamento; prazos de validade; cuidados com carnes, frutas e verduras, asseio, higiene pessoal e do estabelecimento; controle de insetos e roedores; entre outros.

Confira o cronograma de junho:

13/06: 8h

29/06: 13h

Local: Sede da Vigilância Sanitária do Município – Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 33, lote 24, Vila Industrial

Informações: 3902-1368