Junho é celebrado o mês do Orgulho LGBTQIA+

Publicado em 09/06/2023 – Por Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil – Brasília

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgou, nesta quinta-feira (8), um vídeo produzido, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em que reafirma que governo federal tem compromisso com a igualdade e o respeito a todas as pessoas, à diversidade e às pessoas LGBTQIA+. Junho é o mês do Orgulho LGBTQIA+.

“A comunidade LGBTQIA+ existe, é importante e merece ser valorizada em toda a sua diversidade”, diz o vídeo.

A produção audiovisual apresenta ainda políticas públicas de promoção, defesa dos direitos de todas as pessoas, com a adoção de iniciativas para inclusão e valorização das pessoas LGBTQIA+, entre elas: a criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBTQIA+; Pacto Global Contra Todas as Formas de Discriminação, lançamento da Carteira de Registro Civil que não indicará sexo da pessoa, nem fará distinção entre nomes social e de registro; e reconhecimento simplificado de reconhecimento de refugiados LGBTQIA+.

“Estamos empenhados em promover políticas inclusivas, combater a discriminação e garantir que todas as pessoas LGBTQIA+ tenham seus direitos assegurados. Reconhecemos a importância da representatividade e da construção de um país onde todas as pessoas se sintam acolhidas e respeitadas”, diz postagem do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Programação da Diversidade LGBTQIA+

O vídeo foi divulgado em uma rede social na mesma tarde em que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e a secretária Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ /MDHC, Symmy Larrat, participam da 22ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+, na cidade de São Paulo.

Durante esta semana, o MDHC marca presença em outros eventos que fazem parte da programação da Parada do Orgulho LGBT+, em São Paulo (SP), como o lançamento do Manual de Educação e LGBTI+; o IV Encontro Brasileiro de Organizações de Paradas LGBT+; o Seminário LGBTQIA+ e enfrentamento à Violência: 4 anos da criminalização da LGBTQIAfobia pelo Supremo Tribunal Federal, nesta sexta-feira (9); o 1º Seminário Nacional da População LGBT no Sistema Prisional; a 6ª Marcha Trans da Cidade de São Paulo; na Feira LGBTQ+ de Quadrinhos e Artes Gráficas Poc Com; a XXI Caminhada de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Cis e Trans; e a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, que prevê a participação de 4 milhões de pessoas, na capital paulista, no domingo (11), e terá como tema, em 2023, um tema fundamental: “Políticas Sociais para LGBT+ – Queremos por inteiro e não pela metade”.

Edição: Carolina Pimentel