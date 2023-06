O valor da refeição por casal em um dos estabelecimentos fica abaixo dos R$ 100 e é uma das alternativas mais econômicas

Publicado: 10.06.2023

Foto: Divulgação

O Dia dos Namorados está chegando e o Procon Anápolis realizou uma pesquisa com os itens favoritos para presentear seu par nessa data. Uma novidade deste ano foi o levantamento do preço de um jantar romântico. O preço encontrado por uma refeição com entrada, prato principal e sobremesa para o casal foi de R$ 99,80 a R$ 298. E para deixar o cliente mais à vontade, nesse ano alguns restaurantes não oferecerão os famosos pacotes do Dia dos Namorados, deixando o cardápio mais maleável, com maior variedade de pratos e valores.

“Objetivando primeiramente acompanhar os valores dos presentes nas lojas da cidade, dentre eles os artigos mais buscados nessa data, fizemos essa pesquisa junto aos estabelecimentos. Também aproveitamos a oportunidade para verificar a situação dos locais com relação às normas consumeristas para proteção dos anapolinos”, acrescenta o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

Entre os itens, as maiores variações detectadas foram nos relógios. Os modelos femininos apresentaram uma diferença de 166%, com preços entre R$ 100 e R$ 265,65. Já os modelos masculinos registraram uma variação de 120% e podem ser encontrados de R$ 120 até R$ 264,26.

Um dos presentes mais lembrados para a data, o perfume apresentou baixa oscilação. A maior delas, (22%) é do La Vie Est Belle Oui (30ml), com valores entre R$ 351 e R$ 429,90; a menor (2%), do Invictus Eau de Toilette – Paco Rabanne (50ml), com preços entre R$ 489 e R$ 499; 212 Vip Black Eau de Parfum – Carolina Herrera (50ml), de R$ 519 a R$ 529, e Jean Paul Masculino (40ml), de R$ 322 até R$ 329.

Outro clássico da data são as flores e cestas de café da manhã. Nesse segmento, o buquê médio de flores tropicais (campo) foi encontrado em todos os estabelecimentos pesquisados a R$ 180, enquanto o botão de rosa solitário longo registrou oscilação de 100%, sendo encontrado de R$ 10 a R$ 20. A cesta de café da manhã completa foi a que registrou o maior preço médio (R$ 240), com variação de 30% entre os locais pesquisados.

A coleta de preços para a pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 31 de maio, em 18 estabelecimentos de variados segmentos no município. Para conferir o relatório na íntegra, acesse https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/.