Cantor e compositor paulista Rodrigo Alarcom canta sucessos da nova turnê (Foto: Secult)

Eventos culturais prometem movimentar duas unidades da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) neste sábado (10/06), em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi.

Publicado: 10.06.2023

O Centro Cultural Octo Marques recebe, das 9 às 13 horas, mais uma edição da Feira Jornada da Solidariedade. E, no Centro Cultural Martim Cererê, a atração será o cantor Rodrigo Alarcom.

Feira da Solidariedade é realizada no Centro Cultural Octo Marques, em Goiânia (Foto: Secult)

A feira tem entrada gratuita e contará com expositores das áreas da saúde, beleza, culinária e brechós. O evento também oferece à população programação com apresentação de fiandeiras, dança, exposição artística e recital de poesias e canto.

A iniciativa tem o objetivo de divulgar o trabalho de empreendedores e entidades que atuam na área social para que alcancem maior visibilidade no mercado goiano.

“O espaço do [Centro Cultural] Octo Marques é amplo, bem localizado e é muito importante essa parceria com a Secretaria de Cultura para nos ajudar a levar essa ação para mais pessoas”, afirma Rômulo Vaz, organizador.

SHOW

Já o Centro Cultural Martim Cererê será palco da turnê RIVO III E A Fé, do cantor e compositor paulista Rodrigo Alarcon. O show de MPB irá acontecer a partir das 18h30, com a participação de artistas convidados.

Alarcon promete uma apresentação cheia de emoção, com repertório passeando pelos seus primeiros trabalhos, como: “Apesar de Querer”, que já possui 25 milhões de plays apenas no Spotify; “Lado Vazio do Sofá”; e apresenta seu novo álbum, tema da turnê.

SERVIÇO

Assunto: Feira Jornada da Solidariedade

Quando: sábado (10/06), das 09h às 13h

Onde: Hall do Centro Cultural Octo Marques (Edifício Parthenon Center, Rua 4, número 515, Centro), Goiânia (GO)

Assunto: Show com Rodrigo Alarcon – Turnê RIVO III E A Fé

Quando: sábado (10/06) às 18h30

Onde: Centro Cultural Martim Cererê, rua 105, Setor Sul – Goiânia (GO)

Ingressos no site do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/rodrigo-alarcon-apresenta-rivo-iii-e-a-fe-no-martim-cerere-goiania/1990234

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Estado da Cultura – Governo de Goiás