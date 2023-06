Cena do filme

“Entredentes” aborda a relação de dois amigos que se despedem antes de uma longa viagem

Publicado: 12.06.2023

O curta-metragem “Entredentes”, produzido pela Flor de Pequi e Velejo Filmes, em Anápolis, foi um dos selecionados para a Mostra Goiana do FICA 2023 – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. O filme conta a história de Caio e Hugo, dois amigos que passam sua última noite juntos antes de um período de separação indefinido.

Um filme sobre personagens pouco explorados

Segundo o roteirista e diretor Daniel Duarte, o objetivo do filme é contar uma história sobre personagens que não são muito explorados dentro da linguagem cinematográfica anapolina. “Aproximando assim, o público LGBTQIAPN+ de Anápolis de um produto artístico produzido no próprio município”, afirma.

O filme também pretende abrir um diálogo com o público sobre a temática, através dos bate-papos pós exibição, que serão realizados após cada sessão. Além disso, o filme busca formar maior público que consuma produtos artísticos da cidade, através de sua exibição que está prevista para ser tanto presencial como online.

A sinopse do curta-metragem é que Caio espera seu amigo Hugo para sua despedida antes de uma longa viagem, e aquilo que está suprimido vem à tona naquela noite. Os atores do filme são Alexandre El Afiouni, que interpreta Caio, e Ale Carneiro, que interpreta Hugo. Eles foram preparados pela atriz e produtora Ilmara Damasceno.

Onde e quando assistir

As exibições do curta já foram realizadas de forma híbrida nos dias: 01/06 (Quinta) no Auditório do IFG Campus Anápolis às 19:30h, 02/06 (Sexta) no Auditório do Sesc Jundiaí às 19:30h e 03/06 (Sábado) na ETA – Escola de Teatro de Anápolis às 18h. Todas as apresentações com muito sucesso de público e crítica.

Mas, quem não assistiu pode fazê-lo no próximo dia 28 (Quarta) no Canal do YouTube às 19:30 através do link Link https://youtube.com/@RosadosVentosFilmes

Todas as sessões serão gratuitas e terão um bate-papo com a equipe e o elenco após as exibições.

Sobre o FICA 2023

O FICA 2023 é um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo, promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). Em sua 24° edição, o festival irá abordar a temática “Cerrado e Amazônia: Dois Territórios, Um só Futuro”, com o objetivo de abrir reflexões e debates de alto nível sobre a relação entre ser humano e natureza.

O festival contará com mostras competitivas, debates, shows, feiras e atividades de cunho ambiental. O evento será realizado de 13 a 18 de junho de 2023, na cidade de Goiás².

Para mais informações sobre o festival, acesse https://fica.go.gov.br/.