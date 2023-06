Publicado: 12.06.2023

A ministra Marina Silva (Rede), será homenageada pela Assembleia Legislativa de Goiás, com a Comenda Jornalista Washington Novaes, no dia 04 de julho, uma terça-feira, às 19hs.

A solenidade estava marcada para esta segunda-feira, 12/06 às 19hs, entretanto, por motivos de saúde, a ministra pediu que fosse adiada.

A própria Marina Silva sugeriu a nova data, que já foi confirmada pelo presidente da Alego, deputado estadual Bruno Peixoto (UB).

Além da ministra, outras 30 personalidades goianas serão agraciados com a Comenda Jornalista Washington Moraes o artista plástico Siron Franco, o professor e ambientalistas Altair Salles, o delegado Luziano Carneiro, da Delegacia do Meio Ambiente (Dema), o presidente do Grupo Jaime Câmara, Jaime Câmara Júnior, o editor-geral do Diário da Manhã, Batista Custódio, o ex-prefeito de Goiânia Pedro Wilson, o ex-secretário de Meio Ambiente Osmar Pires além de outras personalidades.

A Comenda Washington Novaes foi criada pelos deputados Antônio Gomide (PT) e Humberto Aidar (MDB) e distingue as pessoas que se destacaram na defesa do Meio Ambiente. Washington Novaes foi pioneiro no jornalismo ambiental, tendo atuado por quase 40 anos na imprensa goiana em veículos como o Diário da Manhã e o O Popular. Ele comandou por quase três décadas o Repórter Eco, programa da TV Cultura que trata de temas relativos ao Meio Ambiente. Em 1984, Novaes exibiu pela extinta TV Record o documentário “Xingu Terra Mágica”, que retratou a vida dos indígenas no Parque Nacional do Xingu, na divisa dos estados do Mato Grosso e Pará. A série recebeu prêmios no mundo inteiro.

Washington Novaes faleceu em Aparecida de Goiânia em 25/08/2020, após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. O prefeito Iris Rezende rebatizou o Parque do Areião, em Goiânia com o nome do jornalista.