OAB Anápolis soma forças para levar Direito e Cidadania para crianças e adolescentes

Publicado: 12.06.2023

A OAB Anápolis esteve representada no Juizado da Infância e Juventude da comarca de Anápolis durante uma reunião de atualização do projeto ‘Paz e Pais nas Escolas’. Nela, foram traçadas novas diretrizes que visam promover a qualidade de vida e convivência nas unidades escolares do município.

Participaram da reunião, além do Presidente da OAB Anápolis, Dr. Samuel Santos, vários representantes do Juizado, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Unidades Escolares Estaduais, Municipais e Particulares, Secretaria Municipal De Educação, Rotary Club, Base Aérea, Corpo de Bombeiros Militar, entre outros.

O Presidente reiterou sobre a grande importância do projeto nas escolas: “Nosso projeto ‘OAB vai à escola’ ganha força com a parceria firmada com tão renomadas instituições. Continuaremos levando Direito e Cidadania para nossas crianças e adolescentes, fortalecendo essa grande corrente do bem”.

Projeto teve início após crescente onda de violência

Depois de uma série de incidentes violentos em escolas de diversas cidades do Brasil, a

OAB Anápolis mobilizou os membros de suas comissões para ministrar palestras em colégios estaduais da cidade, levando aos estudantes mensagens de Direito e Cidadania. Advogados que fazem parte da entidade visitaram dezenas de unidades de ensino público em dois horários, às 9h e 15h. O bate papo durou cerca de 45 minutos. “Queremos somar forças com os diversos segmentos da sociedade no combate ao ódio e à violência nas escolas, oferecendo apoio e informação àqueles que serão o futuro da nossa cidade, estado e nação”, explicou, na oportunidade, o presidente da subseção, o advogado Samuel Santos.

A OAB Anápolis é mais uma entidade que soma esforços para conter a onda de violência nas escolas, que assustou todo o país com dois casos com mortes, em São Paulo e Santa Catarina, além de ataques sem vítimas e ameaças, inclusive em Goiás. Numa das palestras, o advogado Leandro Vitorino, Secretário Geral da OAB Anápolis, explicou que as autoridades estão agindo para conter e punir quem dissemina notícias falsas ou mensagens de ódio em redes sociais. “Conteúdos que não foram devidamente checados ou são mentirosos, que possam causar pânico e tumulto na população ou pavor, são considerados contravenções penais, que podem render uma prisão simples, de 15 dias a seis meses”, informou ele.