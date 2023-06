Com 525 vagas disponíveis, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até o próximo dia 18 de junho de 2023 (Foto: SES)

Com inscrições abertas até 18 de junho, qualificação na modalidade EaD é destinada aos trabalhadores da saúde, educação e assistência social, e vai abordar vigilância e prevenção às violências e atenção às vítimas

Publicado: 15.06.2023

O Curso Vigilância, Prevenção e Atenção às Pessoas em Situação de Violências Interpessoais e Autoprovocadas está disponível para profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde (SUS), nas Secretarias de Estado e municipais de Saúde, Educação e Assistência Social do Estado de Goiás.

A formação será realizada na modalidade Educação a Distância (EaD), com tutoria e carga horária de 82 horas. São 525 vagas imediatas, distribuídas em duas edições. A primeira está prevista para começar em agosto e terminar em outubro, a segunda edição terá início em outubro e conclusão em dezembro.

As inscrições são gratuitas e feitas pela internet, no link , até o próximo dia 18 de junho de 2023. O critério de preenchimento das vagas será a ordem de inscrição válida no sistema do FormSaude. Portanto, as vagas serão preenchidas de acordo com ordem de classificação das inscrições consideradas válidas pela Comissão de Análise e Homologação de Inscrições. Após o preenchimento do formulário, o interessado deve anexar os documentos exigidos no edital, disponível no link.

Curso

O curso será realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma Moodle, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (Sesg) da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Nela, os alunos poderão acessar conteúdos das aulas, fóruns de discussão e mensagens eletrônicas.

Entre os tópicos a serem abordados estão epidemiologia, bases conceituais, históricas e tipologias das violências, violências autoprovocadas (automutilação e suicídio), violências em crianças e adolescentes e contra pessoa do sexo feminino na vida adulta, violências contra o idoso, notificação de violências, redes de prevenção e atenção e conhecimentos básicos em projetos de intervenção.

