Um quantitativo histórico, que coloca a Romaria do Divino Pai Eterno em destaque em todo o mundo

Publicado: 26.06.2023

Os três primeiros dias da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), registraram um grande fluxo de pessoas na Capital da Fé de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 900 mil pessoas participaram da romaria nos três primeiros dias. No domingo (25/06), aproximadamente 502 mil passaram pelo Santuário. No show do cantor Roberto Carlos, foram cerca de 150 mil pessoas. Números que colocam a devoção ao Divino Pai Eterno em destaque em todo o mundo.

Ao longo da Romaria, as pastas da Secretaria de Segurança Pública como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil estão com um efetivo reforçado. E registraram poucas ocorrências, devido ao trabalho positivo das equipes. A Secretaria Municipal de Saúde registrou mais de 4 mil atendimentos nos diversos pontos de suporte espalhados pela cidade. Todas as entidades estão preparadas para responder a possíveis emergências e prestar os cuidados necessários aos romeiros.

A festa conta também com o Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), instalado na Rodovia dos Romeiros. No local, é entregue lanche (leite puro ou com canela, café, chá, suco, pão com mortadela ou manteiga e água). O espaço conta com local para os romeiros descansar e, depois, prosseguir a caminhada.

Com o tema “O Pai Eterno nos chama e envia” a Romaria prossegue até o dia 2 de julho. Este é o maior evento religioso do Centro-Oeste, o segundo maior do País, e a maior festa no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.

Confira a programação para os próximos dias:

Programação Diária

5h: Alvorada Festiva.

5h20: Procissão da Penitência – Da Igreja Matriz até a Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

Praça do Santuário Basílica

Missa: 6h (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

Missa com novena: 19h30. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

Santuário Basílica

Missas: 10h30, 17h30 e 22h.

Missas com novenas: 8h e 15h. (TV Pai Eterno).

Visita ao Santíssimo Sacramento (Adoração e Bênção) e à Virgem Maria: 7h15 e 14h.

Igreja Matriz

Missas: 7h, 11h, 16h30 e 19h.

Missas com Novenas: 9h e 14h. Visita ao Santíssimo Sacramento (Adoração e Bênção) e à Virgem Maria: 8h15 e 13h.

Igreja do Santíssimo Redentor (Pe. Pelágio)

Missas: 8h e 18h.

Missa com novena: 11h.

Batismos: 9h30 e 16h. (Inscrições antecipadas na secretaria paroquial, WhatsApp: (62) 3505.1129).

Carmelo Santíssima Trindade

Missa: 7h.

Vila São Cottolengo

Missa: 9h.

Confissões: Todos os dias no Santuário Basílica e na Igreja Matriz das 6h às 21h.

Visitas Guiadas ao canteiro de obra do Novo Santuário do Divino Pai Eterno das 8h às 18h.

Programação Especial

Dia 26/06 – Segunda-feira

19h30 Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

Dia 27/06 – Terça-feira

19h30 Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Piedade da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

Dia 28/06 – Quarta-feira

19h30 Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

Dia 29/06 Quinta-feira

7h30 Romaria dos Carros de boi, Cavaleiros e Muladeiros com bênção – Praça da Igreja Matriz.

17h30 Missa das Obras Sociais Redentoristas – Santuário Basílica.

19h30 Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora Auxiliadora da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

Dia 30/06 – Sexta-feira (Dia dedicado à Vila São Cottolengo)

19h30 Participação das Paróquias do Vicariato Nossa Senhora da Abadia da Arquidiocese de Goiânia – Praça do Santuário Basílica.

19h30 Participação dos internos da Vila São Cottolengo – Praça do Santuário Basílica.

22h Missa com a juventude e logo em seguida adoração ao Santíssimo – Igreja Matriz.

Dia 1º/07 – Sábado

14h Encontro dos Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Cineteatro A­fipe.

10h30 Romaria do movimento Mães que Oram pelos Filhos.

17h30 Missa com os Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros – Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno).

Missas na madrugada

24 e 25/06 – 0h, 2h e 4h – Santuário Basílica.

30/06 e 01/07 – 0h, 2h e 4h – Santuário Basílica.

02/07 – 0h, 2h – Santuário Basílica.

Dia da Festa – 2 de julho

4h30 Alvorada Festiva.

5h Procissão da Penitência, saindo da Igreja Matriz para a praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

5h45 Santa Missa – Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

8h Missa Solene da Festa – Praça do Santuário Basílica. (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

17h30 Procissão Luminosa e Celebração de Encerramento, saindo da Igreja Matriz até a praça do Santuário Basílica (Levar velas). (TV Pai Eterno e Rádio Difusora Goiânia).

Missas neste dia

Santuário Basílica: 10h30, 12h, 13h30 e 15h.

Igreja Matriz: 5h30, 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h e 14h30.

Igreja do Santíssimo Redentor: 8h, 11h e 14h.

Carmelo: 7h.

Vila São Cottolengo: 9h. Batismos neste dia: Igreja do Santíssimo Redentor: 9h30.

Dia 03 de julho, segunda-feira depois da festa (Dia especial de oração pelos romeiros já falecidos)

5h Toque de despertar.

Missas no Santuário Basílica: 5h30, 6h55 (TV Pai Eterno), 10h e 19h30.

Missas na Igreja Matriz: 7h, 9h e 19h. (TV Pai Eterno)