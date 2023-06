Durante a Festa do Divino Pai Eterno, ações são desenvolvidas para ajudar as Obras Sociais

Publicado: 26.06.2023

A maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno conta com muita fé e solidariedade das pessoas que vão a Trindade (GO). Neste ano, os Missionários Redentoristas realizam a Campanha Romeiros Contra a Fome, uma mobilização que vai até o último dia da Romaria, 2 de julho.

A ação faz parte do momento especial que a Igreja do Brasil vive, em que celebra a Campanha da Fraternidade, que tem como tema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14.16). Sendo um gesto concreto, que demonstra amor e fé por meio da solidariedade. Em união, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Vila São Cottolengo e as Obras Sociais Redentoristas atuam em prol dos mais vulneráveis, arrecadando alimentos não perecíveis. No momento, o que mais falta é feijão e óleo.

Com uma pequena doação, é possível ajudar muitas famílias. Para aqueles que desejam contribuir, são três pontos de coleta em Goiânia: o Santuário Basílica, a Vila São Cottolengo e a Igreja Matriz.

Estande da Vila São Cottolengo no Santuário Basílica

Um estande montado próximo à loja Pai Eterno, no Santuário Basílica, apresenta um pouco dos trabalhos desenvolvidos para a manutenção do maior hospital filantrópico de Goiás. No estande, os fiéis podem adquirir banquinhos de papelão ecologicamente sustentáveis. Eles servem para que os devotos possam participar da missa no Altar Campal, confortavelmente, na praça da Basílica.

No estande, há muitos colaboradores que se dedicam ao próximo. É o caso de Suzanne Valverde, que realiza o trabalho voluntário há 17 anos. “É muito gratificante atuar em prol do outro. Recepcionando os romeiros que chegam e informando os trabalhos desenvolvidos pela Vila. A instituição recebe muitos donativos, mas, devido à grande estrutura, é necessário complementar a renda”, destaca a voluntária.

Segundo o diretor-presidente da Vila São Cottolengo, Ir. Michael Goulart, o banquinho ajuda a divulgar os trabalhos desenvolvidos na instituição, além de auxiliar os romeiros durante as missas na praça, e o valor arrecadado é integralmente retornado para as ações desenvolvidas na vila.

Visita guiada na Vila São Cottolengo

Uma das novidades da Romaria 2023 é a visita guiada pela Vila São Cottolengo. Diariamente, durante a festa, das 8h às 18h, a instituição está levando os visitantes para conhecer toda a estrutura do local, e conhecer de perto os pacientes que se sentem amados com as visitas.

São mais de 72 anos de muita história e caridade no coração do país. O local é administrado pelos Missionários Redentoristas e pelas Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo.

Vila São Cottolengo

A instituição tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão da ação evangelizadora da Igreja Católica. Em período integral, a Vila presta assistência a 330 pacientes com deficiências múltiplas e realiza cerca de 2.700 atendimentos ambulatoriais e educacionais diariamente.