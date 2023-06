Quando acionado um atendente confirma a ocorrência e uma viatura policial é enviada para o atendimento emergencial (Foto: SSP-GO)

Publicado: 27.06.2023

Com pouco mais de um mês em funcionamento, o aplicativo Mulher Segura soma mais de 2 mil downloads. De fácil uso, o aplicativo no celular permite que a mulher em situação de violência ou que esteja correndo algum risco à sua integridade física possa denunciar e pedir ajuda com poucos cliques e de forma sigilosa.

A nova ferramenta desenvolvida pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP-GO), se junta a outras medidas já em vigor, como o Pacto Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, a criação da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), o Protocolo Todos Por Elas em bares e restaurantes, além da expansão do Batalhão Maria da Penha para todos os 246 municípios goianos.

Mulher Segura

Desde que a ferramenta começou a funcionar no último mês de maio, foram geradas 127 ocorrências. Os municípios com mais registros foram Goiânia (42) e Aparecida de Goiânia (37). Além dessas, outras cidades em diferentes regiões do estado também aparecem na lista como Abadia de Goiás, Anicuns, Ceres, Itumbiara, Mairipotaba, Orizona, dentre outras.

Entre as ocorrências estão ameaça, lesão corporal, perseguição, descumprimento de medida protetiva e injúria. Ao todo, o aplicativo foi baixado 2.880 vezes, sendo 2.146 por meio do Google Play (Android) e 734 downloads na Apple Store (iOS).

O programa permite acionamento rápido da Polícia Militar e a vantagem é justamente permitir que, no momento da violência em que a vítima está oprimida, possa se beneficiar da rapidez do mecanismo e preservar sua vida e sua integridade física.

Como funciona

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas virtuais e conta com login autenticado e sistema de georreferenciamento para localização mais precisa do chamado. Para usar é preciso fazer um cadastro e autenticação de acesso; na tela principal há um botão de solicitação de ajuda.

Quando acionado um atendente confirma a ocorrência e uma viatura policial é enviada para o atendimento emergencial.

