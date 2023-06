Matrículas para a Educação de Jovens de Adultos (EJA) ficam abertas até 21/07. Interessados devem acessar www.matricula.go.gov.br (Foto: Seduc-GO)

Pessoas que não conseguiram concluir as etapas da Educação Básica na idade adequada podem solicitar uma vaga na rede pública estadual de ensino até o dia 21 de julho

Publicado: 27.06.2023

O período de matrícula para a Educação de Jovens de Adultos (EJA) da rede estadual de ensino de Goiás começca nesta segunda-feira (26/06). As turmas são ofertadas de forma presencial ou à distância (EJATec).

Podem se inscrever no Ensino Fundamental jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade. Já os interessados em concluir o Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 18 anos de idade.

Para se matricular, é necessário acessar o site www.matricula.go.gov.br, informar os dados pessoais e indicar a modalidade e a etapa que deseja cursar. As inscrições ficam abertas até 21 de julho.

EJA X EJATec

A oferta da EJA é feita em etapas, sendo a 1ª etapa correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); a 2ª etapa equivalente aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano); e a 3ª etapa ao Ensino Médio (1ª a 3ª série).

As aulas dessa modalidade de ensino são presenciais e realizadas na unidade escolar indicada na matrícula.

Já o programa EJATec funciona no formato semipresencial, sendo 80% das aulas realizadas de forma on-line, na plataforma Moodle, e 20% presenciais.

Atualmente, o programa EJATec oferta os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio a distância em Goiânia e no interior do estado.

A lista das escolas que ofertam ambas as modalidades está disponível no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO).

Confirmação de matrícula

A partir do dia 31 de julho, os jovens e adultos poderão confirmar e efetivar a matrícula na rede pública estadual de ensino. Para garantir a vaga, o interessado deverá acessar o site www.matricula.go.gov.br, consultar o nome da escola ou da escola-polo onde a vaga foi disponibilizada, e comparecer na unidade portando documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e Histórico Escolar.

A confirmação deve ser feita até o dia 04 de agosto.

Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás