Central vai ajudar na fiscalização do cumprimento da carga horária determinada pelo Contran, aprimorar processo de formação dos condutores e coibir fraudes. Diariamente, são ministradas mais de oito mil aulas

Publicado: 28.06.2023

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) inaugurou, nesta terça-feira (27), a Central de Monitoramento das aulas práticas e teóricas. Na sala com 15 telas, são acompanhadas as aulas dos cursos teóricos e práticos de formação de condutores em todo o Estado.

Diariamente, são ministradas mais de oito mil aulas. Estima-se que, em Goiás sejam realizadas diariamente 7.300 aulas práticas por dia, sendo 5.800 para categorias de 4 rodas (B, C, D e E) e 1.500 duas rodas (A). Já os cursos teóricos ministram 723 aulas on-line remotas por dia.

Central de Monitoramento

A iniciativa visa fiscalizar e com isso aprimorar o processo de formação de condutores e coibir fraudes. Até o momento, o Detran-GO realizava o monitoramento por amostragem. Apenas um servidor era responsável por esse trabalho. Agora a fiscalização será intensificada e passa a contar com 23 servidores.

Durante coletiva, o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, apresentou imagens de irregularidades que foram detectadas pela autarquia. Entre elas, uma aula que teria sido validada, porém, quando a câmera interna coletou a imagem, não havia nem aluno e nem instrutor no veículo.

Também foram apresentadas imagens de um curso teórico em que alunos e até instrutores colocavam fotografias em frente à câmera para validar a aula, ao invés de tirar fotografia do seu rosto.

Na central será verificado o cumprimento das cargas horárias previstas em legislação para o curso teórico para a primeira habilitação, curso prático de habilitação, mudança ou adição de categoria, cursos de reciclagem e especializados (transporte de passageiro, transporte de carga, transporte escolar e outros). Também será conferida a aplicação do conteúdo obrigatório para cada modalidade.

De acordo com Delegado Waldir, a sala do monitoramento eletrônico é inovadora e ajudará a combater fraudes no processo de formação de condutores.

“Temos muitos profissionais e empresas sérias nesse ramo. Então vamos chamar esses infratores para o diálogo. Caso não resolva, tomaremos as medidas necessárias”, pontua o presidente.

