Prédio reformulado proporciona moderna estrutura com serviços da CASAG e ME, além de espaço para cursos e eventos

Publicado: 28.06.2023

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em parceria com a Secional Goiás e a Subseção de Anápolis, juntamente com a Caixa de Assistência do Advogado (CASAG), tem a satisfação de convidar a todos para a Solenidade de Reinauguração da Sede da OAB Anápolis após uma abrangente reforma.

Sob a gestão do Ilmo. Presidente Washington Pacheco, o prédio foi adquirido e agora, durante a administração do Ilmo. Presidente Antonio Heli de Oliveira, passou por reformas e melhorias sob a liderança dos Presidentes Ronivan Peixoto e Jorge Henrique Elias.

Em consonância com a política da nova gestão Seccional, encabeçada pelo Presidente da OAB/GO, Dr. Rafael Lara, o Presidente da CASAG, Dr. Jacó Coelho, em conjunto com o Presidente da Subseção, Dr. Samuel Santos, suas respectivas diretorias e o Conselho Seccional, o prédio foi completamente redesenhado para abrigar todos os serviços da CASAG e do ME (Meu Escritório). Agora, oferece à advocacia e à sociedade uma estrutura moderna com salas de atendimento, audiências e reuniões, estações de trabalho estilo coworking e uma sala multiuso espaçosa, destinada às mais de 50 Comissões Temáticas da subseção.

Além disso, o novo espaço conta com a presença da ESA (Escola Superior da Advocacia), que dispõe de um espaço privilegiado para a realização de cursos, bem como um amplo auditório com capacidade para 300 pessoas.

Todo o esforço conjunto resulta em uma data bela, honrosa e simbólica: o cinquentenário da OAB Anápolis. A reinauguração da sede representa um marco importante na história da subseção, proporcionando uma estrutura renovada e integrada, que atende às demandas da advocacia e da comunidade local.

A Solenidade de Reinauguração da Sede da OAB Anápolis acontece nesta quinta-feira, 29 de junho, às 16h30 e a participação de todos é muito bem-vinda para celebrar esse momento especial. A sede fica na Avenida Fayad Hanna, Q. B, L 8, Cidade Jardim.