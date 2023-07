Programa de Inclusão Digital já contemplou mais de 3,5 mil adolescentes, adultos e idosos

Publicado: 01.07.2023

Mais uma formatura do Programa de Inclusão Digital da APAE Anápolis em parceria com o Sicoob Centro Norte Brasileiro. Quase 200 alunos, de 20 turmas, receberam seus certificados durante solenidade realizada no auditório da Escola Maria Montessori, com a participação das famílias e da diretoria da APAE Anápolis e do Sicoob.

São cursos de Informática Básica e Excel, oferecidos gratuitamente a adolescentes acima de 14 anos, adultos e idosos que não teriam condições de desenvolver essas habilidades de outra maneira. O objetivo é promover a inclusão digital dessas pessoas, facilitando suas atividades diárias e seu ingresso no mercado de trabalho.

O projeto foi fundado em 2011 e, de lá para cá, mais de 3,5 mil alunos já se formaram. Novas vagas estarão disponíveis em breve para a formação de turmas para o 2° semestre. A APAE Anápolis vai divulgar o período de matrículas através das suas redes sociais.