Ação do Governo de Goiás visa contribuir com o desempenho dos candidatos ao Enem nas provas, ampliando as chances de acesso ao ensino superior (Foto: Seduc/GO)

Prepara Goiás vai atender alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio e na 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. Aulas serão ofertadas de forma presencial e à distância

Publicado: 01.07.2023

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) lançou o Prepara Goiás, um cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023) destinado a alunos matriculados na 3ª série do ensino médio e na 3ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A ação visa contribuir com o desempenho nas provas, ampliando as chances de acesso ao ensino superior.

O Prepara Goiás será ofertado de forma presencial e a distância, podendo o estudante optar pelo formato que mais se adapta à sua rotina. As aulas presenciais ocorrerão no período noturno, em 34 polos localizados nas regionais de:

Águas Lindas de Goiás;

Anápolis;

Aparecida de Goiânia;

Goiânia;

Inhumas;

Itumbiara;

Luziânia;

Mineiros;

Morrinhos;

Trindade;

Rio Verde;

Goianésia;

Goiatuba;

Porangatu;

Novo Gama;

Uruaçu.

Já as aulas a distância serão simultâneas, transmitidas via plataformas virtuais (Google Meet e Microsoft Teams).

Prepara Goiás

Para participar, o aluno deverá preencher o formulário no site, no período de 28 de junho a 07 de julho, informando o formato no qual deseja acompanhar as aulas.

Podem se inscrever estudantes que estão concluindo a Educação Básica e que estão devidamente inscritos na edição 2023 do Enem.

Estrutura do programa

As aulas do Prepara Goiás, bem como todo o material didático do programa, seguirão a matriz de referência do Enem. Além disso, será ofertada uma preparação personalizada, na qual o estudante poderá escolher os componentes curriculares dos quais deseja ter aulas.

O aluno também pode optar por assistir aos conteúdos de todas as áreas do conhecimento.

Nos meses de agosto, setembro e outubro, os estudantes participarão ainda de simulados, que reunirão questões extraídas de edições anteriores do Enem e de vestibulares das principais instituições de ensino superior do país.

As provas permitirão a verificação da aprendizagem de cada aluno no decorrer do preparatório.

As aulas do cursinho Prepara Goiás começam no mês de agosto e seguem até novembro, mês em que será aplicado o Enem 2023. As provas do Enem ocorrem nos dias 05 e 12 de novembro.

Secretaria de Estado da Educação (Seduc)-Governo de Goiás