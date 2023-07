Programação será entre os dias 11 a 18 de agosto com o show de encerramento do cantor Diogo Nogueira

Publicado: 02.07.2023

Anápolis será palco de mais uma edição da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores no Cerrado. Com shows, intervenções artísticas, feira de vinil e oficinas, o evento será entre os dias 11 a 18 de agosto, na unidade do Sesc Anápolis e em diferentes pontos da cidade. Para encerrar a programação, Diogo Nogueira se apresentará no dia 18 de agosto, às 21h, no Ginásio do Sesc Anápolis.

Com o objetivo de democratizar a cultura e ampliar a visibilidade do trabalho dos artistas anapolinos, a Mostra Sesc de Música Sons e Sabores no Cerrado conta com todas as programações gratuitas, com exceção do show de encerramento que terá ingressos a partir de R$10,00.

Confira a programação completo do evento abaixo:

Dia 11 de agosto

18h30 – Show Kalangoduo

Local: Sesc Anápolis

20h30 – Show Maluê

Local: Sesc Anápolis

Dia 12 de agosto

15h – Karaokê para crianças com Reginaldo Mesquita

Local: Sesc Anápolis

16h às 20h – Feira de Vinil Deixa Girar + Discotecagem Dj Giras e Dj Pri Loyola

Local: Sesc Anápolis

18h30 – Show Pé de Cerrado

Local: Sesc Anápolis

20h30 – Show Rodrigo José

Local: Sesc Anápolis

Dia 13 de agosto

12h – Show Thayná Janaína

Local: Sesc Anápolis

14h – Show Grace Carvalho

Local: Sesc Anápolis

16h – Show Sambaixada

Local: Sesc Anápolis

18h30 – Show As Fulô do Cerrado

Local: Sesc Anápolis

Dia 14 de agosto

20h30 – Show Grupo 10 Cordas

Local: Sesc Anápolis

Dia 15 de agosto

20h30 – Show Passarinhos do Cerrado

Local: Sesc Anápolis

Dia 16 de agosto

18h30 – Show Vinicius Garcez

Local: Sesc Anápolis

20h30 – Show Elevatto Music

Local: Sesc Anápolis

Dia 17 de agosto

18h30 – Show Banda Kalista

Local: Sesc Anápolis

20h30 – Show Banda Evolk

Local: Sesc Anápolis

Dia 18 de agosto

21h – Show Diogo Nogueira

Local: Ginásio Sesc Anápolis

Ingressos:

Trabalhador do comércio e dependentes – R$10,00

Conveniado – R$17,00

Público geral – R$45,00

Meia entrada público geral – R$22,50

Intervenções:

Dias 11 a 17 de agosto – Cia Boca do Lixo

Local: Sesc Anápolis

Dias 14 e 15 de agosto – Yago Paixão

Local: vários pontos da cidade

Dias 14 e 15 de agosto – Sarah Urzedo

Local: vários pontos da cidade

Oficina “Os ritmos e a cidade” – Takaiúna

Dias 14 e 15 de agosto – 18h30 às 20h30

Local: Sesc Anápolis