O Exercício iniciou na segunda-feira (03/07) e permanecerá até essa sexta-feira (07/07)

Publicado: 07.07.2023

Fonte: BAAN

Edição: Agência Força Aérea

Na segunda-feira (03/07), o Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) – Esquadrão Zeus iniciou, na Base Aérea de Anápolis (BAAN), a Terceira Fase da Operação Zeus. O exercício tem por objetivo realizar a avaliação operacional, em solo e em voo, da adequabilidade e eficiência operacional da aeronave KC-390 Millennium para ser empregada no transporte da viatura Astros LMU MK-6 do Exército Brasileiro (EB).

A operação se estenderá até essa sexta-feira (07/07), e os resultados colhidos no exercício serão de suma importância para a consolidação do projeto KC-390 Millennium. Além disso, é um importante marco de interoperabilidade entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e o Exército Brasileiro, envidando esforços de maneira sinérgica com vistas à garantia da soberania do território nacional em toda sua magnitude.

O veículo Astros (Sistema Múltiplo de Lançamento de Foguetes) é um equipamento desenvolvido pela Avibras e operado pelo EB para o lançamento de foguetes e mísseis. A plataforma, que chega a pesar até 24 toneladas, é um veículo de artilharia autopropulsada que além dos lançadores, conta com um sistema de comando e controle que permite a coordenação dos disparos, bem como sistemas de comunicação e apoio logístico.

Na Operação de Ensaio, após preparação da aeronave, foi realizado o carregamento do veículo, taxiamento e outras verificações previstas no Plano de Ensaio, para garantir todas as ações seguras com o veículo embarcado. Com o sucesso das fases iniciais, foi realizado um voo com o veículo a bordo e com evoluções em espaço aéreo designado. O pouso final, de máximo desempenho, consolidou os aprendizados anteriores e coroou o sucesso da operação, encerrada com o desembarque do veículo da aeronave em total segurança.

Participam desta operação militares do 1º GTT, membros da Embraer e da Avibras, militares do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV), do Parque de Material Aeronáutico do Galeão (PAMA-GL), da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) e do Exército Brasileiro.

Para o Chefe do setor de Operações do 1º GTT, Major Aviador Rafael Portella Santos, o Astros LMU MK-6 é um dos principais sistemas de artilharia do Exército Brasileiro e tem sido usado para apoiar operações militares, tanto em exercícios de treinamento quanto em missões reais. “Sua capacidade de lançamento de foguetes e mísseis de diversos tipos e alcances faz dele uma peça importante no arsenal do Exército Brasileiro para atingir alvos a longa distância. Dessa forma, a possibilidade de transportar esse equipamento nas asas da FAB aumentará ainda mais o horizonte de atuação no cenário almejado”, destacou.

Segundo o Piloto de Ensaios em Voo, Major Aviador Vinicius Marcel Holdorf, que conduziu a aeronave testada, a capacidade de transporte de carros de combate pela aeronave KC-390 Millennium tem sido avaliada com níveis crescentes de dificuldade desde o ano passado em Santa Maria (RS). “Na ocasião, foram testados os veículos Guarani e M-113 do Exército Brasileiro. O veículo lançador Astros foi o maior desafio desta fase e adiciona potência às capacidades do KC-390, reiterando a superioridade operacional do projeto da Embraer”, concluiu.

Fotos: Soldado Gonçalves / BAAN