Bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (7), com previsão de retomada do sistema às 9 horas de domingo (9). Pode ocorrer falta de água em algumas regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidas pelo Sistema João Leite

Técnicos executam, em Goiânia, nesta sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9), a segunda etapa de interligação da nova adutora Senac Leste-Celg (que faz parte do Linhão Gyn-Apa) à adutora do mesmo trecho – que já está em operação.

Para a execução do serviço, o bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (7), com previsão de retomada do sistema às 9 horas de domingo (9).

Pode ocorrer falta de água em algumas regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendidas pelo Sistema João Leite (ver abaixo lista dos bairros da área de influência da intervenção), principalmente nos dias 8 e 9 de julho.

É importante esclarecer que o abastecimento não é comprometido no momento em que o bombeamento é interrompido e, da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado.

No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Por isso, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de domingo (9).

Nos períodos de intervenção, é essencial que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento.

Goiânia: Bairro Água Branca, Chácara do Governador, Chácaras Alto da Glória, Condomínio Jardins Athenas, Condomínio Jardins Milão, Condomínio Jardins Munique, Condomínio Jardins Paris, Condomínio Jardins Valência, Condomínio Jardins Verona, Condomínio Vila Isabel, Conjunto Anhanguera, Conjunto Aruanã I, II e III, Conjunto Fabiana, Conjunto Riviera, Housing Flamboyant, Jardim América, Jardim Atlântico, Jardim Bonanza, Jardim Brasil, Jardim da Luz, Jardim Goiás, Jardim Mariliza, Jardim Novo Mundo, Jardim Vitória, Loteamento Areião I e II, Park Aruanã, Parque Acalanto, Parque Amazônia, Parque Atheneu, Parque das Laranjeiras, Parque Lozandes, Parque Santa Cruz, Residencial Alphaville Flamboyant, Residencial Araguaia Alphaville Flamboyant, Residencial Aruanã, Residencial Clea Borges, Residencial Novo Mundo Extensão, Residencial Olinda, Residencial Portal do Sol I e II, Residencial Privê dos Girassóis, Residencial Recanto dos Buritis, Residencial Sonho Verde, Setor Alto da Glória, Setor Bela Vista, Setor Bueno, Setor Leste Universitário, Setor Marista, Setor Moraes, Setor Nova Suíça, Setor Oeste, Setor Pedro Ludovico, Setor Serrinha, Setor Sul, Vila Alto da Glória, Vila Brasil, Vila Jardim Vitória, Vila Legionárias, Vila Maria José, Vila Maria Luiza, Vila Parque Santa Maria, Vila Redenção, Vila Santa Efigênia, Vila São João.

Aparecida de Goiânia: American Park, Bairro Independência, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Chácaras Bela Vista, Chácaras São Pedro, Conjunto Liberdade, Conjunto Residencial Brasília Sul, Jardim Bela Vista, Jardim das Esmeraldas, Jardim dos Buritis, Jardim dos Pomares, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Nova Era, Jardim Olímpico, Jardim Palácio, Jardim Paraíso, Jardim Progresso, Jardim Santo Antônio, Jardim Transbrasiliano, Mansões Paraíso, Papillon Park, Parque Floresta, Parque Hayala, Parque Primavera, Parque Real, Parque São Jorge, Parque Trindade I, II e III, Parque Veiga Jardim, Recanto dos Emboabas, Residencial Alvaluz, Residencial Cândido de Queiroz, Residencial Recanto do Cerrado, Residencial Parque Flamboyant, Residencial Santa Luzia, Setor Conde dos Arcos, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Setor Pontal Sul, Setor Tocantins, Sítios Santa Luzia, Terra Prometida, Vila Alzira, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Mariana, Vila Oliveira, Vila Real, Vila Santa, Vila Santos Dumont, Vila São Joaquim, Vila São Tomás, Vila Sul.

