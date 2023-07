Calendário para quitar sétima parcela do tributo estadual segue até 21 de julho, dependendo do final de placa do veículo. O boleto deve ser acessado no site do Detran-GO ou pelo aplicativo Detran GO ON

Publicado: 09.07.2023

Começa na segunda-feira (10/7) o prazo para pagamento da sétima parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, em Goiás. O calendário divulgado pela Secretaria da Economia segue até 21 de julho.

Para os veículos com placa final 1, o vencimento do boleto de julho será na própria segunda (10/7). Na sequência, estão as datas-limite para os finais 2 (11/7), 3 (12/7), 4 (13/7), 5 (14/7), 6 (17/7), 7 (18/7), 8 (19/7), 9 (20/7) e 0 (21/7).

O Governo de Goiás alerta que não envia o Documento de Arrecadação diretamente aos contribuintes. No caso do IPVA 2023, o boleto deve ser acessado no site do Detran-GO ou pelo aplicativo Detran GO ON.

Para tributo de anos anteriores, basta entrar no site da Secretaria da Economia, clicar no link do IPVA, entrar em Débitos, informar placa e Renavam e emitir o Documento de Arrecadação.

IPVA

Em 2023, foi possível dividir o tributo em nove parcelas, no caso de final de placa 1 e 2, e em até dez vezes para o restante. Se o pagamento for à vista, em parcela única, a data-limite para quitação do IPVA e do licenciamento anual será em setembro ou outubro, dependendo do final de placa. O calendário completo está disponível no site da Economia.

Pagamento da 7ª parcela do IPVA 2023:

Final 1 – 10/07/2023

Final 2 – 11/07/2023

Final 3 – 12/07/2023

Final 4 – 13/07/2023

Final 5 – 14/07/2023

Final 6 – 17/07/2023

Final 7 – 18/07/2023

Final 8 – 19/07/2023

Final 9 – 20/07/2023

Final 0 – 21/07/2023

Saiba mais

Economia alerta para golpe no pagamento do IPVA

Secretaria da Economia – Governo de Goiás