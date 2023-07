Em 2021, Goiás produziu 2,6 mil toneladas de manga. (Foto: Wenderson Araujo-CNA)

Publicado: 11.07.2023

A fruticultura é o tema principal da edição de julho do Agro em Dados, boletim técnico mensal da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). Os destaques são a manga e o maracujá, cujas produções são o foco da primeira etapa do Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã, no Nordeste Goiano.

O projeto de fruticultura é uma das prioridades do Estado para receber apoio do governo federal. O Agro em Dados deste mês traz quatro páginas com números, gráficos e análises sobre os dois produtos, além do acompanhamento mensal das principais cadeias: bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho.

“Esta é uma edição especial do Agro em Dados. Não apenas por destacar duas culturas, em vez de uma, como geralmente fazemos, mas pela escolha da manga e do maracujá. Com o Projeto do Vão do Paranã, estas duas culturas se tornaram portas de entrada para um novo momento econômico e social no Nordeste Goiano, uma das regiões mais carentes do estado. O Agro em Dados traça os panoramas completos das duas culturas e oferece bases para uma transformação que está por vir”, afirma o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende.

Entre outras informações, a publicação mostra que, em 2021, Goiás produziu um total de 6,3 mil toneladas de maracujá e 2,6 mil toneladas de manga. Este desempenho deu a Goiás a 16ª e a 13º posições no ranking de maiores produtores estaduais, respectivamente.

Carmo do Rio Verde era o principal produtor de maracujá entre os municípios goianos. Cristalina despontava como maior produtora de manga. As informações foram extraídas da Pesquisa Agrícola Municipal 2021, a última disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e analisadas pela Gerência de Inteligência de Mercado da Seapa.

PROJETO DE FRUTICULTURA IRRIGADA DO VÃO DO PARANÃ

O Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã prevê a produção de 4,2 mil toneladas de maracujá e 6 mil toneladas de manga por ciclo, a partir do segundo e terceiros anos de implantação das culturas, respectivamente.

A primeira etapa da iniciativa envolve 150 agricultores familiares dos municípios de Flores de Goiás, São João D’Aliança e Formosa. Eles estão recebendo kits de irrigação adquiridos pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

No início do ano, o governador Ronaldo Caiado apresentou o projeto como uma das três prioridades de Goiás para receber apoio do Governo Federal.

AGRO EM DADOS

O levantamento, a análise e a edição das informações publicadas no Agro em Dados estão sob a responsabilidade da Gerência de Inteligência de Mercado Agropecuário da Superintendência de Produção Rural da Seapa.

As fontes dos dados são a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa/GO), o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério da Economia.

A edição de julho do Agro em Dados está disponível no site da Seapa: https://www.agricultura.go.gov.br/files/2023/AgroEmDados23/JULHO-2023-AGRO-EM-DADOS.pdf

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) – Governo de Goiás