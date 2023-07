Equipes do Detran-GO implantam faixas contínuas, segmentadas, de retenção; legendas “Pare”; faixas de pedestres e outras (Fotos: Detran-GO)

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) levou sinalização de trânsito a 17 cidades goianas. Trabalho tem o objetivo de proporcionar mais fluidez e segurança ao trânsito

Publicado: 12.07.2023

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) levou sinalização de trânsito a 17 cidades goianas. Durante o mês de junho, foram implantados 27.546 metros quadrados de sinalização horizontal e 1.696 placas de regulamentação e advertência. O trabalho tem o objetivo de proporcionar mais fluidez e segurança ao trânsito.

Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, foi o município que mais recebeu sinalização em junho. Foram 5.630 metros quadrados de sinalização horizontal e 600 placas de trânsito instaladas. No Norte goiano, Uruaçu também foi contemplado com a implantação de 3.531 metros quadrados de sinalização horizontal e 400 placas.

Preservando vidas

De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, o Sinaliza Goiás é apenas uma parte do trabalho que a autarquia vem promovendo para garantir a segurança viária.

“Temos investido em educação, fiscalização e engenharia, que é o tripé da segurança no trânsito. Seguimos firmes no propósito de preservar vidas”, pontua.

A observância da sinalização também é uma das preocupações das ações de educação e fiscalização. “Esperamos contar com a colaboração dos condutores no sentido de respeitar a sinalização. De nada adianta, por exemplo, ter uma faixa de pedestre e o motorista não parar para o cidadão atravessar a rua”, exemplifica Delegado Waldir.

Estudo técnico

O trabalho de sinalização de trânsito desenvolvido pelo Detran-GO é precedido de estudo técnico que elenca os pontos críticos e de maior fluxo no município. Com base nesses dados são elaborados os projetos e implantadas as ferramentas adequadas para auxiliar na segurança de todos os usuários das vias (pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas), proporcionando maior fluidez e segurança no trânsito para evitar acidentes e mortes.

As equipes do Detran-GO implantam faixas contínuas, segmentadas, de retenção; legendas “Pare”; faixas de pedestres e outras. O trabalho é completado com a sinalização vertical, onde estrategicamente são instaladas placas de regulamentação e advertência.

Criado em 2019 pelo Governo de Goiás, o Sinaliza Goiás auxilia os 246 municípios goianos na segurança viária por meio da implantação de sinalização horizontal e vertical. Em junho, foram sinalizados Goiatuba, Rio Verde, Mambaí, Campo Alegre de Goiás, Uruana, Palmeiras, Santa Terezinha, Nova Glória, Cristianópolis, Matrinchã, Campinorte, Senador Canedo, Teresópolis, Araçu, Uruaçu, Orizona e Serranópolis.

