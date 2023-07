Obra na GO-080 atende a rigorosos padrões de qualidade e beneficia 15 mil pessoas (Foto: Júnior Guimarães)

Com investimento de R$ 65,7 milhões, reconstrução da GO-080, entre o município e Barro Alto, facilita escoamento da produção e traz mais segurança

Publicado: 12.07.2023

O governador Ronaldo Caiado vistoriou, nesta terça-feira (11/07), os trabalhos de reconstrução da rodovia estadual GO-080, entre Goianésia e Barro Alto, trecho estratégico para o escoamento da produção agrícola e industrial da região.

A obra é executada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), sob a supervisão da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), e conta com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra).

“É a primeira obra com recursos do Fundeinfra, para o qual as pessoas estão contribuindo, sejam elas produtoras de soja, de milho, de cana e também da pecuária. Está a passos largos para ser concluída, e o povo da região agora vê que tem estrada, que tem asfalto que não vai embora com a chuva”, disse Caiado.

“Começamos as obras do Fundeinfra com o pé direito, com muita máquina na pista para entregar rapidamente o novo pavimento nesse trecho, que é muito demandado pela mineração”, ressaltou o secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales.

A previsão de entrega do trecho de 41 quilômetros é para o segundo semestre. De acordo com o presidente da Goinfra, Lucas Vissotto, a obra tem valor de R$ 65,7 milhões e atende a rigorosos padrões de qualidade.

“O foco é dar segurança e também trafegabilidade aos goianos”, afirmou, ressaltando a espessura de 10,5 centímetros do pavimento asfáltico.

“São cerca de 15 mil trabalhadores de empresas que margeiam a rodovia e que moram em Goianésia ou Barro Alto e passam por aqui quase todos os dias”, complementou o vice-governador, Daniel Vilela.

Obra do Fundeinfra

A reconstrução da rodovia é uma das obras aprovadas pelo Conselho Gestor do Fundeinfra em junho deste ano. Até o momento, cerca de 30% do serviço foi concluído, o que inclui sinalização temporária e Tratamento Superficial Duplo (TSD).

Trata-se da continuação de outro trecho de 60 quilômetros da GO-080 recuperado pelo Governo de Goiás, entre Jaraguá e Goianésia.

Segunda parada

Também em Goianédia, Caiado ainda visitou a Policlínica Regional da Região do Vale do São Patrício. O centro de saúde recebeu, na última quinta-feira (06/07), a certificação de qualidade da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 1. A unidade tem capacidade para realizar sete mil consultas mensais e possui 18 especialidades.

Por fim, o governador entregou 386 cartões do Mães de Goiás e 101 cartões do recém-criado programa Cartão Dignidade, que destina R$ 300 mensais a idosos em situação de vulnerabilidade.

“A pessoa de 60 a 65 anos também tem de ser respeitada. Por isso criamos esse programa em Goiás, que é algo único no Brasil. Esse complemento vai ajudar no dia a dia e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que tanto alavancaram o nosso estado”, finalizou Caiado.

Entrega de cartões de programas sociais marca visita de Caiado a Goianésia, na Região Central do estado (Foto: Júnior Guimarães)

Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás