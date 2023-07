Forças de segurança pública do Estado intensificam ações da Temporada Mais Araguaia 2023 (Fotos: PMGO)

Em pouco mais de 10 dias de atuação, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás realizou mais de 340 atendimentos. Batalhão Ambiental da PMGO atua no policiamento náutico e fiscalização nas barreiras rodoviárias

Publicado: 12.07.2023

As forças de segurança pública de Goiás intensificam as ações da Temporada Araguaia 2023, com o objetivo de inibir práticas criminosas e garantir a segurança de moradores e visitantes do principal atrativo do estado nesse período de férias, o Rio Araguaia.

Em pouco mais de 10 dias de atuação, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) realizou 319 ações preventivas e mais de 340 atendimentos. Já o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) atua no policiamento náutico e realiza fiscalização nas barreiras rodoviárias.

A Temporada Mais Araguaia 2023 foi lançada no final de maio e recebeu recursos de R$ 14 milhões para realizações de serviços e ações governamentais em oito municípios da região.

Durante a temporada, seis municípios vão receber ações do Governo de Goiás. São eles: Aruanã, São Miguel do Araguaia (distrito de Luiz Alves), Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás (distrito de São José dos Bandeirantes) e Aragarças.

Bombeiros

Ao longo do Rio Araguaia, o Corpo de Bombeiros está distribuído em nove postos operacionais, com cerca de 300 profissionais à disposição do público, além de trabalho conjunto com ribeirinhos.

Nessas férias, a corporação realizou 347 atendimentos. Foram 319 ações preventivas, 17 resgates, além de nove registros de busca e salvamento e dois de incêndios urbanos.

Considerando os atendimentos por postos, Faina registrou 73; Bandeirantes 71; Aragarças 49; Cocalinho 40; Itacaiu 34; Araunã 32; Luis Alves 28; Britânia 14 e Araguapaz 1.

Durante a operação, a corporação tem realizado também uma campanha preventiva com o oferecimento de adesivos com QRCode aos barqueiros, acampamentos e estabelecimentos ribeirinhos.

Ao registrarem o código de resposta rápida, os usuários obtêm acesso a um folder digital com dicas de segurança do Corpo de Bombeiros e da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Corpo de Bombeiros está distribuído em nove postos operacionais ao longo do Rio Araguaia (Foto: CBMGO)

Polícia Militar

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar atua com 110 servidores e o policiamento náutico com 16 embarcações, além de fiscalização nas barreiras rodoviárias. Em 10 dias de trabalho, as equipes atuaram em resgate de três turistas e salvaram uma embarcação de naufragar.

Além disso, três armas de fogo foram apreendidas e três homens foram presos, sendo uns deles, recapturado, uma vez que constava mandado de prisão em aberto por homicídio cometido na cidade de Jaraguá. A prisão aconteceu durante ação conjunta de fiscalização com agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

