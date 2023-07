Carlos Toledo, secretário do INEL, discute com governador Ronaldo Caiado a importância da redução de impostos para aumentar a aplicação de baterias em projetos agrícolas, visando à independência energética dos produtores rurais

Publicado: 14.07.2023

Carlos Toledo esteve com o governador Ronaldo Caiado e discutiu com ele a importância do trabalho da secretaria que ocupa no INEL INSTITUTO NACIONAL DE ENERGIA LIMPA. O trabalho da secretaria nacional de eficiência energética e armazenamento para o agronegócio, vai liderar o debate da desoneração dos tributos das baterias para projetos off grids (aqueles que não precisam estarem conectados na concessionária de energia) em plantas solares.

Em um momento que o país discute uma reforma tributária, os dados mostram que a redução da carga de impostos dessas baterias que hoje estão em 70% para por exemplo 40%, resultaria em aumento na arrecadação e não perda. O atual cenário inviabiliza o uso dessas baterias mas se reduzido a carga tributária, se tornará atrativo e aumentará rapidamente a aplicação dos equipamentos nos projetos no campo, como em ordenhas de leite, suinocultora, avicultura, silos e armazenamento de grãos e assim trazendo a liberdade e independência energética para os produtores rurais.

Toledo junto com o presidente do INEL Heber Galarce já se reuniram na CNA Confederação Nacional da Agricultura com seu vice presidente José Mário Schereiner e no mês de agosto pretendem se reunir com a FPA Frente Parlamentar da Agricultura, que hoje conta com mais de 300 deputados federais, para o debate chegar no congresso.

O INEL liderou a discussão da regulamentação e sanção da lei 14.300 que trata das regras da energia solar no país, trazendo assim segurança jurídica para o setor que cresce de maneira impressionante, e agora o instituto traz este tema para a luz do debate para os ajustes necessários que vão trazer enormes benefícios para o agronegócio brasileiro, principalmente para o pequeno e médio produtor rural.